Decyzja sądu ws. Piotra W. wywołała burzę. Jarosław Kaczyński atakuje

Prezes PiS zamieścił triumfalny wpis w serwisie X.

Komentarz dotyczy postanowienia sądu w kontekście Piotra W.

Zatrzymanie mężczyzny miało miejsce pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

Obywatel rzekomo dopuścił się agresji wobec stróżów prawa.

Śledczy domagali się izolacji, jednak wymiar sprawiedliwości wydał w tej sprawie zupełnie inną decyzję.

O odrzuceniu prokuratorskiego wniosku o aresztowanie Piotra W. poinformowała w niedzielę reprezentująca go mecenas Magdalena Prządka-Leszczyńska. Obywatel ujęty niedaleko warszawskiej siedziby Trybunału Konstytucyjnego miał rzekomo przejawiać agresję w stosunku do interweniujących policjantów. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście żądała odizolowania podejrzanego na miesiąc, lecz sąd ostatecznie nie przychylił się do stanowiska oskarżycieli.

Galeria poniżej: Jarosław Kaczyński w trakcie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym

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Sąd zdecydował ws. Piotra W. Jarosław Kaczyński ostro o działaniach rządu

Zaraz po ujawnieniu sądowego postanowienia w sieci wybuchła prawdziwa burza. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz ich sympatycy nie kryli wielkiej radości, traktując ten werdykt w kategoriach politycznego triumfu. W tym gronie znalazł się prezes partii, który opublikował w serwisie X wyjątkowo dosadny komentarz. Jarosław Kaczyński nie szczędził krytycznych słów pod adresem obecnego obozu władzy, odnosząc się bezpośrednio do piątkowych wydarzeń przed budynkiem TK.

Nie ma zgody na bezprawie! Tej władzy trzeba zawsze patrzeć na ręce! Dzięki naszym interwencjom obnażyliśmy kłamstwa, przemoc i łamanie zasad towarzyszące zatrzymaniu p. Piotra w miniony piątek

Sonda Czy naprawdę rozumiesz dokładnie, o co chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny? Oczywiście, od samego początku Średnio, już się w tym pogubiłem Nie, od początku to dla mnie jakaś abstrakcja Nie, gdyż jest mi to zupełnie obojętne

Lider opozycji postanowił pójść w swoich ocenach znacznie dalej, przypuszczając bezpośredni atak na organy ścigania i jednoznacznie powiązał ich działania z obecną ekipą rządzącą. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wprost oskarżył śledczych o absurdalne żądania, a całą sprawę zatrzymania obywatela nazwał wprost przestępczym zachowaniem ze strony otoczenia szefa polskiego rządu.

Nawet sąd nie był w stanie przychylić się do absurdalnego wniosku prokuratury Żurka o tymczasowy areszt dla człowieka potraktowanego w sposób przestępczy przez ludzi Tuska i przez to głównie poszkodowanego w tej sprawie

Swój wywód opublikowany w mediach społecznościowych były premier podsumował niezwykle entuzjastycznym przekazem. Polityk wyraźnie wskazał na przyszłe perspektywy swojego ugrupowania, widząc w piątkowym i niedzielnym rozwoju wypadków ogromny powód do satysfakcji oraz wstępny etap na drodze do ostatecznego sukcesu całego obozu prawicy.

Każde znaczące zwycięstwo zaczyna się od pierwszego kroku. Krok po kroku… Dla Polski!

AWANTURA POD TRYBUNAŁEM, KUGLARSKIE WETO NAWROCKIEGO I KOMPROMITACJA PRAWICY | Dudek o Polityce