Cejrowski ostro o ojcu Wojewódzkiego. Gwiazdor TVN błyskawicznie zareagował

Zaraz na wstępie wywiadu znany podróżnik bez ogródek nazwał gospodarza programu telewizyjnego resortowym dzieckiem. Stwierdził dodatkowo, że uważa go za wyjątkowo obrzydliwego człowieka, przypominając słynny incydent z umieszczeniem polskiej flagi w psich odchodach.

- A do resortowych dzieci z rodziny komunistycznej facet musi mieć podejrzliwe podejście. To jest jakaś skaza na życiorysie wynikająca z wychowania. To nie musi być wina resortowego dziecka, że jest jakie jest, ale jako antropolog stwierdzam, że to jego cecha. Mnie już cecha resortowego dziecka przeszkadza, niekoniecznie winy, bo co mnie to obchodzi.

W odpowiedzi prezenter zaczął głośno rozważać, czy obciążanie dzieci winami ich rodziców jest w ogóle zgodne z zasadami moralnymi. Gospodarz programu sam potwierdził, że jego tata pełnił funkcję prokuratora za czasów PRL, pytając swojego gościa o to, ile w tym jego winy.

- Wychowanie przez takiego ojca bądź brak wychowania przez takiego ojca, który zajmował się zabijaniem ludzi...

- Nie dopisuj mojemu staremu cech zbrodniczych - zareagował natychmiast Wojewódzki. - Zaraz... Generał Jaruzelski zajmował się zabijaniem ludzi i w tym czasie nie opiekował się swoją córeczką, bo zajmował się zabijaniem ludzi. A potem przychodził do domu i był doskonałym tatusiem. Takie zjawisko w domu, jak zbrodniarz, który jest moim tatą...

Gwiazdor telewizji starał się szybko powstrzymać podróżnika, apelując o to, by ten nie traktował jego taty na równi ze zbrodniarzami komunistycznymi. Rozmówca szybko odparł, że tamten ustrój miał charakter zbrodniczy, a każdy jego aktywny uczestnik ponosi odpowiedzialność.

Gospodarz programu zapytał wprost, czy każdy potomek działaczy PRL musi być stale oceniany przez pryzmat losów swoich rodziców. Wówczas Wojciech Cejrowski odwołał się do biblijnej zasady dziedziczenia kar. Dodał też, że sposób wychowania przez ojca z pewnością wpłynął na życie prezentera.

Kim był Bogusław Wojewódzki? Ojciec Kuby Wojewódzkiego

Ojciec popularnego prezentera pełnił obowiązki prokuratora w czasach PRL. Kilka lat temu postać Bogusława Wojewódzkiego wywołał do tablicy słynny raper O.S.T.R. Gwiazdor stacji TVN postanowił natychmiast skomentować słowa artysty i bardzo dosadnie mu odpowiedział:

- Już pomijam, że jak żył mój ojciec, to O.S.T.R. miał 10 lat. Ale panie raperze, piosenkarzu, mój tata ścigał kryminalistów, więc może nie wiesz czegoś o swojej rodzinie. Poczytaj.

Na czym polega zjawisko resortowych dzieci?

Sformułowanie to funkcjonuje jako publicystyczne oraz mocno pejoratywne określenie ludzi dorastających w domach komunistycznych dygnitarzy. Dotyczy ono potomków pracowników takich organów jak SB czy PZPR, którzy w III RP mieli rzekomo odnosić błyskawiczne sukcesy biznesowe czy medialne wyłącznie dzięki szerokim kontaktom swoich rodziców.