Anna Komorowska zachwyca na prapremierze opery. Dawno niewidziana była pierwsza dama

Bronisława Komorowskiego widzimy publicznie znacznie częściej niż jego żonę, ponieważ były prezydent jest aktywnym komentatorem życia politycznego i chętnie przyjmuje zaproszenia do programów publicystycznych w radiu i telewizji. Anna Komorowska z kolei woli pozostawać w cieniu, stroniąc od blasku fleszy i medialnego rozgłosu, choć małżeństwo czasami decyduje się na udział w istotnych imprezach kulturalnych. Doskonałym przykładem ich nieoczekiwanej obecności na salonach była marcowa premiera filmu „Król dopalaczy” w Warszawie, na której zebrali się liczni celebryci, a przybycie pary prezydenckiej wzbudziło ogromne zainteresowanie zgromadzonych gości i fotoreporterów.

Niedawno Anna i Bronisław Komorowscy po raz kolejny odwiedzili stolicę, aby wziąć udział w ważnym wydarzeniu artystycznym. Pojawili się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej na prapremierze głośnej opery „Matki Chersonia”, prezentując się wyjątkowo elegancko i z klasą. Były prezydent wybrał tradycyjny, szykowny garnitur dopełniony krawatem, natomiast jego małżonka zdecydowała się na bardzo gustowną czarną stylizację. Jej ubiór składał się z luźniejszych spodni i ciemnej tuniki ozdobionej delikatnymi srebrnymi detalami, a wizerunek uzupełniały czarna torebka i klasyczne obuwie w tym samym kolorze.

Uroczysta prapremiera przyciągnęła do Teatru Wielkiego wielu znanych przedstawicieli świata polityki, kultury i show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wiceminister kultury Marta Cienkowska, ówczesny prezydencki minister Marcin Przydacz, a także politycy lewicy: Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń. Na widowni zasiedli również była szefowa resortu kultury Małgorzata Omilanowska, legendarna wokalistka Irena Santor, znana dziennikarka Monika Olejnik w towarzystwie Tomasza Ziółkowskiego oraz aktorka Marta Dąbrowska.

16

Anna Komorowska obejrzała „Matki Chersonia”. O czym jest ta sztuka?

Dzieło „Matki Chersonia” to poruszająca opera o charakterze dokumentalnym, stanowiąca muzyczny reportaż o dramatycznych wydarzeniach w ogarniętej wojną Ukrainie. Fabuła koncentruje się na tragediach rozgrywających się po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, a jej głównym tematem są masowe porwania oraz przymusowe wywózki ukraińskich dzieci do Rosji. Autorem warstwy tekstowej, czyli libretta, jest ceniony amerykański twórca George Brant, który ma na swoim koncie m.in. libretto do opery „Grounded”, wystawianej na deskach nowojorskiej Metropolitan Opera. Jego najnowsza praca, bazująca na autentycznych relacjach, przedstawia niezwykle bolesne, ale i zróżnicowane historie zdeterminowanych kobiet, które nie poddają się w walce o powrót swoich uprowadzonych dzieci.