Zaskakujące oświadczyny w "M jak miłość". Tomek porzuca luksusy dla Majki

Zmiana planów Tomka w "M jak miłość". Zrezygnuje z luksusów

Para zakochanych zawita do Grabiny w 1952. epizodzie "M jak miłość", manifestując przed otoczeniem swoją wielką radość. Znajomi nie podzielą jednak tego entuzjazmu, stanowczo wątpiąc w trwałość ich uczucia. Matylda (Klementyna Lamort) w towarzystwie Mateusza i Janka (Jakub Sirko) otwarcie skrytykuje naiwne zachowanie przyjaciółki. Wyrazi głośno dezaprobatę na temat faktu, że dziewczyna po raz kolejny uwierzyła w słodkie słówka Tomka i dała się zwieść jego obietnicom o wielkiej miłości.

- No renesans miłości... Najpierw Tomaszek mówił o swoim zmarłym ojcu i o tym, że jest sierotą. Potem o hajsie ojca Justyny i jego willi i że zrezygnował z tego wszystkiego dla Majki...

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- Albo chce z nią zerwać albo się oświadczyć - zauważy Janek, a Mateusz od razu zapyta przyjaciela, o czym on mówi.

- Nieważne... Ty się skup na jednym, bo moim zdaniem ta właścicielka na ciebie leci - wtrąci Winiar.

"M jak miłość": Nowa postać w Grabinie. Sara zawróci w głowie Mateuszowi

Podczas wizyty w domu Sary Kaniewskiej (Adrianna Izydorczyk) – nowej sąsiadki z Grabiny, która przejęła spadek po zmarłej ciotce – Mateusz wraz ze znajomymi ze studiów pozwoli sobie na drobne zaloty wobec starszej od siebie dziedziczki. Nieruchomość ta zostanie przeznaczona na wynajem dla młodego małżeństwa Winiarów, czyli Eweliny (Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski). Pojawienie się Sary idealnie zbiegnie się w czasie z momentem, w którym Mateusz podejmie stanowczą decyzję o wyrzuceniu Majki z pamięci.

Szokujące wyznanie Tomka. W "M jak miłość" szykują się zaręczyny

Mimo stanowczych postanowień, Mostowiak nadal będzie zmagał się z silnymi uczuciami do Majki. Jego myśli wciąż będą krążyć wokół niedawnych wydarzeń z jej rodzinnego domu w Kozienicach oraz ich wspólnego spaceru wzdłuż rzeki.

Prawdziwym ciosem dla Mateusza w 1952. odsłonie "M jak miłość" okażą się nieoczekiwane rewelacje przekazane przez Tomka. Współlokator z akademika zacznie opowiadać o swoich zawirowaniach, porównując je do stabilnej sytuacji Michała i Eweliny, którzy oczekują przyjścia na świat pierwszego dziecka. Zwróci przy tym uwagę, że to właśnie dzięki Mostowiakowi młoda para zyska idealne miejsce do ułożenia sobie życia w Grabinie.

- Naprawdę nieźle to ogarnąłeś. Podziwiam... Michała też podziwiam. I trochę im zazdroszczę jak sobie to życie razem układają. Mnie na starcie tak się pokomplikowało. Ale teraz już wszystko będzie dobrze. Niedługo kupuję Majce pierścionek...

- A co z Justyną, z dzieckiem? Z willą? - Mateusz nie ukryje przed Tomkiem, że jest zszokowany jego planami na przyszłość.

- To wszystko da się poukładać, ale nie wyobrażam sobie życia bez Majki - zapewni Tomek.

Rozterki miłosne Majki w nowym odcinku "M jak miłość"

W 1952. odcinku "M jak miłość" Tomek zupełnie zignoruje fakt, że jego partnerka staje się coraz bardziej zazdrosna o nową znajomość Mateusza z Sarą. Prawda jest taka, że przyjaciółka Mostowiaka od dłuższego czasu jest mocno zagubiona w swoich emocjach i kompletnie nie wie, u czyjego boku powinna ostatecznie zostać.

"M jak miłość" odcinek 1952. Kiedy i gdzie oglądać?

Najnowszy, 1952. epizod serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku. Widzowie będą mogli śledzić kolejne losy swoich ulubionych bohaterów punktualnie o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.