Zaręczyny w Grabinie? Tomek podejmie ważną decyzję w "M jak miłość". Wyznanie zszokuje Mateusza

Tomek podejmie decyzję w 1952. odcinku „M jak miłość”

W 1952. odsłonie „M jak miłość” Tomek będzie musiał zmierzyć się z trudnym wyborem, decydując o swojej przyszłości. Z jednej strony ma za sobą długi związek, z drugiej – perspektywę finansowego zabezpieczenia, które w normalnych warunkach pozostawałoby jedynie w sferze marzeń.

Wszystko za sprawą ojca Justyny, matki jego dziecka. Mężczyzna proponuje mu luksusowy dom w zamian za ślub z córką i założenie z nią rodziny.

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„M jak miłość”, odcinek 1952: Oświadczyny Kubickiego w planach

Wizja dostatniego życia wywarła na Tomku ogromne wrażenie. Dopiero interwencja Mateusza, który sam darzy uczuciem Majkę, sprowadziła go na ziemię. Mostowiak uważał, że kobieta nie powinna wiązać się z kimś, kto waha się między miłością a korzyściami materialnymi. Jednak w 1952. odcinku „M jak miłość” Kubicki zaskoczy rywala.

Tomek ostatecznie odrzuci propozycję intratnego małżeństwa z Justyną, postanawiając jednak uczestniczyć w wychowaniu syna. Postawi na uczucie do Majki, planując nawet oświadczyny.

Nowa kobieta w życiu Mateusza w 1952. odcinku „M jak miłość”

W 1952. odcinku „M jak miłość” wyznanie Tomka zaszokuje i zmartwi Mateusza, który również liczył na względy Majki. Szybko jednak znajdzie on pocieszenie.

Mostowiak pozna Sarę Kaniewską (Adrianna Izydorczyk), poszukując domu w Grabinie dla Eweliny (Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski). Właścicielka wiejskiego majątku od razu wzbudzi jego zainteresowanie. W przeciwieństwie do relacji z Bogną (Sherazade Wolff), tym razem uczucie będzie obustronne.

„M jak miłość”, odc. 1952: Czy Majka przyjmie oświadczyny Tomka?

W 1952. odcinku „M jak miłość” widzowie przekonają się, czy Tomek zrealizuje swój plan i oświadczy się Majce podczas ich wspólnej wizyty w rodzinnym domu Mostowiaka w Grabinie.

Wcześniej, w rozmowie z Jankiem (Jakub Sirko) po ceremonii zaślubin Natalki (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg), kobieta miała wątpliwości. Wynikały one z trudnego okresu, kiedy Tomek w pełni skupił się na synu, spychając partnerkę na dalszy plan. Dalszy rozwój wypadków poznamy w nadchodzących epizodach „M jak miłość”.

Premiera 1952. odcinka „M jak miłość” na antenie TVP2

Odcinek 1952. serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP2.