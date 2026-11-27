Policja nie znajdzie broni w domu Halila w 101. odcinku „Splątanych losów”

Śledztwo w sprawie zabójstwa Remziego będzie miało kolejny ciąg dalszy. Policja przeprowadzi przeszukanie domu Halila, licząc na odnalezienie broni, która mogła posłużyć do popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze nie znajdą jednak poszukiwanego przedmiotu. Brak tego dowodu nie zakończy dochodzenia. Halil nadal pozostanie podejrzanym, a jego sytuacja będzie skomplikowana przez wcześniejsze ustalenia policji. W 99. odcinku serialu ujawniono, że na miejscu zbrodni znaleziono jego odciski palców. Sam mężczyzna konsekwentnie zaprzeczał, że zabił Remziego. Tymczasem Çetin zacznie nabierać podejrzeń wobec własnej matki. Uzna, że Münevver nie opowiedziała mu wszystkiego, co wie o sprawie, i zacznie podważać niewinność Halila. Jej milczenie sprawi, że syn nie będzie mógł w pełni zaufać jej wyjaśnieniom.

Ayfer ponownie obwini Münevver w 101. odcinku „Splątanych losów”

Aresztowanie Halila nadal będzie źródłem ogromnych emocji w rodzinie. Ayfer nie przestanie obwiniać Münevver o problemy swojego męża. Kobieta nie będzie potrafiła pogodzić się z sytuacją i ponownie skieruje pretensje pod adresem nestorki rodu.Sytuacja dodatkowo się skomplikuje, ponieważ również Çetin zacznie kwestionować informacje przekazywane mu przez matkę.

Burak opowie Yasemin o Remzim w 101. odcinku „Splątanych losów”

Ważne wydarzenia rozegrają się również w życiu Yasemin i Buraka. Mężczyzna spędzi noc w domu dziewczyny i opowie jej o Remzim. Jego zwierzenia mogą pomóc dziewczynie lepiej zrozumieć okoliczności związane z ostatnimi wydarzeniami. Śmierć Remziego wpłynęła na życie wielu bohaterów. Mężczyzna szantażował zarówno Halila, jak i Münevver. W 93. odcinku zażądał od nestorki rodu dziesięciu milionów dolarów za milczenie w sprawie okoliczności śmierci Ceylana. Później jego szantaż i kontakty z Tahsinem doprowadziły do kolejnych niebezpiecznych sytuacji.

Münevver będzie chciała poznać prawdę o więźniu w 101. odcinku „Splątanych losów”

Münevver ponownie zainteresuje się mężczyzną, którego wcześniej przetrzymywano w magazynie. Kobieta zacznie wypytywać Huseyina o szczegóły tej sprawy. W 100. odcinku nakazała mu uwolnić więźnia, ale najwyraźniej nadal nie uzyskała wszystkich odpowiedzi, których potrzebuje. Jej dociekliwość może mieć związek z kolejnymi tajemnicami dotyczącymi Tahsina i Remziego. Münevver będzie chciała wiedzieć, co dokładnie wydarzyło się za jej plecami i dlaczego niektóre sprawy były przed nią ukrywane.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 101. odcinka

Odcinek 101. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 3 grudnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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