Roman odkryje mroczną przeszłość Doroty w "Na Wspólnej". Włodek zignoruje poważne ostrzeżenie

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-10-09 15:34

W najnowszym, 4300. odcinku serialu "Na Wspólnej" dojdzie do niepokojącego spotkania. Tajemniczy mężczyzna poinformuje Romana, w którego wciela się Waldemar Obłoza, o szokującej przeszłości Doroty, granej przez Edytę Jungowską. Okaże się, że nowa wspólniczka Zięby (Mieczysław Hryniewicz) to prawdopodobnie złodziejka i mężobójczyni. Hoffer natychmiast przekaże te doniesienia Włodkowi, ale wdowiec odrzuci te oskarżenia.

Roman Hoffer i Włodek Zięba siedzą przy stole i rozmawiają. O tajemnicach w Na Wspólnej przeczytasz na Eska.
Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Roman odkryje mroczną przeszłość Doroty w "Na Wspólnej". Włodek zignoruje poważne ostrzeżenie

Roman zdemaskuje nową wspólniczkę Zięby w 4300. odcinku "Na Wspólnej"

W barze na drodze Hoffera stanie zupełnie nieznany mężczyzna, który postanowi przekazać mu niepokojące informacje. Nieznajomy doskonale zorientuje się w bieżącej sytuacji, wiedząc o współpracy Doroty z Włodkiem, nawiązanej tuż po tragicznej śmierci Marii, granej przez zmarłą Bożenę Dykiel. Będzie także świadomy zaangażowania Romana w pomoc przyjacielowi, dlatego zdecyduje się na szybką interwencję w celu uniknięcia tragedii.

Rozmówca przekaże Hofferowi w 4300. odcinku "Na Wspólnej" wyjątkowo mroczne rewelacje na temat przeszłości kobiety. Z jego słów jasno wyniknie, że Dorota ma na swoim koncie kradzieże oraz zamordowanie własnego męża. Zbrodni tej rzekomo dopuściła się wyłącznie w celu przejęcia pokaźnego majątku po zmarłym małżonku.

Na Wspólnej, odcinek 4300: Szokująca prawda o Dorocie! To złodziejka i mężobójczyni! Załatwi też Włodka?
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Włodek w "Na Wspólnej" zignoruje ostrzeżenia o Dorocie

Zszokowany Roman podejdzie do sprawy z pełną powagą i niezwłocznie zrelacjonuje całą rozmowę Włodkowi. Hoffer uzna, że wdowiec znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie i może stanowić kolejny łatwy cel dla bezwzględnej kobiety. Zięba będzie posiadał przecież spory majątek, a sprytna wspólniczka zdąży już zdobyć jego pełne zaufanie i całkowicie go zmanipulować.

Oskarżenia te nie zrobią jednak na Ziębie żadnego wrażenia w 4301. odcinku serialu. Zupełnie odrzuci on hipotezę, jakoby Zakrzewska mogła posunąć się do morderstwa na tle finansowym. Kobieta od samego początku znajomości prezentowała się niezwykle pozytywnie, wspierała go jeszcze za życia Marii, a obecnie będzie pomagać mu w trudnym procesie odbudowy dawnego biznesu gastronomicznego.

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Hoffer poprosi Bogdana o śledztwo w nowym odcinku "Na Wspólnej"

Nieustępliwy Hoffer w 4301. odcinku zdecyduje się na podjęcie dodatkowych kroków prewencyjnych. W tajemnicy zgłosi się do Bogdana, którego gra Wojciech Brzeziński, zlecając mu dokładne prześwietlenie życiorysu Doroty. Prywatne dochodzenie będzie miało ostatecznie potwierdzić bezpieczeństwo Włodka i wykluczyć wszelkie potencjalne zagrożenia z jej strony.

Czujność Romana zostanie dodatkowo wyostrzona przez kolejną niejednoznaczną sytuację. Mężczyzna będzie świadkiem momentu, w którym Zięba przekaże gotówkę nowo zatrudnionej cukierniczce Elenie, granej przez Magdalenę Czerwińską. To zdarzenie wzbudzi kolejne wątpliwości Hoffera co do uczciwości intencji obu kobiet, przebywających w otoczeniu jego serdecznego przyjaciela.

Kiedy oglądać 4300. odcinek serialu "Na Wspólnej" w telewizji TVN?

Premiera nadchodzącego, 4300. odcinka popularnej produkcji "Na Wspólnej" została zaplanowana na koniec miesiąca. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów w poniedziałek 26 października 2026 roku dokładnie o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.

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