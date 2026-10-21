Przerażający wypadek w "M jak miłość". Hania o krok od tragedii, bohaterska akcja Mikołaja

Dramatyczne sceny w "M jak miłość" – odcinek 1951. Mikołaj uratuje Hanię

Zbliżający się 1951. odcinek serialu "M jak miłość" z pewnością mocno wciśnie w fotel widzów. Główną bohaterką dramatycznych wydarzeń stanie się Hania, która podczas pobytu na basenie ulegnie poważnemu wypadkowi. W kluczowym momencie, w którym zabraknie ratownika, dziewczynka zdecyduje się na skok do wody.

Niestety, w wyniku błędnej oceny odległości, z impetem uderzy głową o dno basenu. Przez dłuższą chwilę nie będzie w stanie wypłynąć na powierzchnię. Szczęśliwie, niebezpieczną sytuację dostrzeże jej koleżanka, która natychmiast zaalarmuje Mikołaja.

Widząc, co się święci, w 1951. odcinku Lipiński bez wahania wskoczy do wody, by wyciągnąć tonącą Hanię. Kiedy dziewczynka przestanie oddychać, mężczyzna niezwłocznie rozpocznie resuscytację i udzieli jej niezbędnej pierwszej pomocy, ratując tym samym jej życie w krytycznym momencie.

Natalka w szoku po telefonie od Mikołaja w odc. 1951

Niedługo po całym zajściu na miejscu tragedii w 1951. odcinku "M jak miłość" pojawią się powiadomieni o sytuacji ratownicy medyczni. Szczęśliwie córka Natalki odzyska przytomność, jednak lekarze dla pewności zdecydują o przewiezieniu jej do szpitala. O całej sytuacji natychmiast zostanie powiadomiona przerażona matka, która po dramatycznym telefonie od Mikołaja bezzwłocznie zjawi się na pływalni.

W dalszej części 1951. odcinka zrozpaczona Mostowiakowa będzie szła w ślad za medykami, którzy będą transportować Hanię do ambulansu. To w tym momencie zbliży się do niej Lipiński, który spróbuje wesprzeć załamaną kobietę ciepłym słowem i dodać jej otuchy w tych trudnych chwilach.

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- Na pewno będzie wszystko dobrze. W razie czego dajcie znać, jak poszły badania.

Bliskość przerwana w najmniej odpowiednim momencie – kulisy 1951. odc.

Jak nietrudno się domyślić, w najnowszym, 1951. odcinku hitu stacji TVP2 Natalka poczuje gigantyczną wdzięczność wobec Mikołaja. Kobieta doskonale będzie zdawała sobie sprawę, że to dzięki jego błyskawicznej reakcji jej pociecha wciąż żyje. W dowód uznania Mostowiakowa czule podziękuje dyrektorowi, co spowoduje, że znów między nimi zaiskrzy. Oboje znajdą się w swoich objęciach, będąc o włos od namiętnego pocałunku.

- Jasne, Mikołaj, gdyby nie ty... że ją uratowałeś… Bardzo ci dziękuję. Będę ci wdzięczna do końca życia…

Niestety, romantyczną aurę w 1951. odcinku "M jak miłość" zburzy głos ratownika medycznego, informujący o gotowości do odjazdu karetki z małą Hanią w środku. Na zaproszenie medyka, Natalka czym prędzej wyzwoli się z objęć Mikołaja i dołączy do córki.

- Pacjentka gotowa, zapraszam mamę do karetki.

- Tak, dziękuję.

Emisja odcinka 1951. Kiedy oglądać?

Długo wyczekiwany przez fanów, pełen emocji 1951. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku, tradycyjnie o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.