Paweł przyszykuje brutalną zemstę na oprawcy. O włos od tragedii w nowym odcinku "M jak miłość"

Paweł odkryje szokującą prawdę o sprawcy wypadków w "M jak miłość"

Zbliżający się 1947. epizod popularnej telenoweli przyniesie Zduńskiemu falę powracających, dręczących koszmarów związanych z postacią Walata. Mroczne sny szybko przeobrażą się w bolesną rzeczywistość, gdy na jaw wyjdzie, że sprawca śmierci ukochanej Franki (Dominika Kachlik) opuścił mury aresztu.

Mężczyzna, który niedawno doprowadził do kolejnej tragedii drogowej z udziałem matki i przyrodniej siostry Pawła, będzie cieszył się wolnością. Taki obrót spraw zszokuje bohatera, zwłaszcza że Agnes stanowczo gwarantowała wcześniej rychłe osadzenie pirata drogowego w zakładzie karnym.

Świadomość braku skuteczności wymiaru sprawiedliwości doprowadzi wdowca do skrajnej desperacji. Zduński dojdzie do wniosku, że policja i sądy są bezradne, dlatego postanowi wziąć sprawy w swoje ręce, nie godząc się na bezkarność Dominika. Mężczyzna będzie absolutnie przekonany, że bezwzględnemu przestępcy po raz kolejny uda się wywinąć od surowej kary. Jego przypuszczenia okażą się jednak całkowicie mylne.

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Agnes zainterweniuje w ostatniej sekundzie. Zduński z "M jak miłość" zrezygnuje z linczu

Zdesperowany Paweł pojawi się pod posesją Walata, a widok wroga w oknie zadziała na niego jak płachta na byka. Gotowy do użycia siły fizycznej Zduński ruszy w stronę budynku, przypominając swoim agresywnym zachowaniem niedawną sytuację z Arturem (Robert Moskwa). Na całe szczęście w odpowiednim momencie na miejscu zmaterializuje się Agnes, która stanowczo zablokuje mściwe zamiary brata.

„- Paweł, co ty chcesz robić?" - zatrzyma go Rotke. Zatrzymany w pół kroku bohater zacznie oskarżać siostrę o celowe wprowadzanie go w błąd. Kobieta natychmiast wyjaśni zawiłości prawne, podkreślając, że bandyta wciąż jest oskarżony i najprawdopodobniej trafi do celi, lecz obecnie odpowiada z wolnej stopy.

„- Dlaczego mnie okłamałyście, że Walat siedzi w więzieniu?" - wygarnie jej Zduński.

„- Nikt nie kłamał. Nikt ci po prostu nie powiedział, że wyszedł i będzie odpowiadał z wolnej stopy. On ma postawione zarzuty i może odwieszą mu wyrok za wasz wypadek. Tak czy inaczej Walat idzie siedzieć, okej? Chodź" - wyjaśni mu Agnes.

Wzruszające pojednanie rodzeństwa. Paweł podziękuje siostrze w 1947. odcinku telenoweli

Mimo logicznych argumentów mściwy Zduński nadal będzie kipiał ze złości, uznając procedury za niewystarczające. Kluczowym momentem okażą się słowa Agnes, która przywoła pamięć zmarłej Franki oraz dobro małego Antosia (Mikołaj Jankowski). Kobieta uświadomi bratu, że jego ewentualne aresztowanie pozbawiłoby chłopca jedynego żyjącego rodzica.

„- Dla tego gnoja więzienie to za mało, rozumiesz?" - uzna Paweł.

„- Więc co? Sam mu mierzysz sprawiedliwość? Jak myślisz, co by na to powiedziała Franka? Antoś stracił już mamę. Teraz jeszcze ma stracić tatę? Ona by ci tego nie wybaczyła? Chodź... Proszę. Paweł, idziemy -" zacznie błagać go Agnes, po czym Paweł ostatecznie ustąpi.

Po zażegnaniu kryzysu rodzeństwo skieruje się do domu Mostowiaków, gdzie bezpiecznie będzie czekał syn Pawła. Zapadnie gęsta cisza, którą zaniepokojona Rotke zdecyduje się w końcu przerwać, obawiając się o przyszłość ich rodzinnych relacji. Zduński szybko pozbędzie się jej wątpliwości, deklarując niezachwiane wsparcie.

„- Paweł" - zagai go Agnes. „- Co?" - spyta ją. „- Nic. Strasznie to się wszystko pokomplikowało. Ale nadal jesteśmy rodziną, prawda?" - upewni się Rotke. „- Tak" - usłyszy w odpowiedzi. „- Na pewno?" - dopyta jego przyrodnia siostra. „- Tak łatwo się nas z Antkiem ze swojego życia nie pozbędziesz -" zapewni ją Zduński, czym ogromnie ją ucieszy.

„- Agnes?" - spyta po chwili Paweł. „- Co?" - odpowie pytaniem na pytanie. „- Dzięki za wszystko" - przyzna Zduński, czym już do reszty uraduje Rotke.

Gdzie i kiedy oglądać 1947. odcinek "M jak miłość" w telewizji?

Premiera 1947. odcinka uwielbianego przez widzów serialu M jak miłość została zaplanowana na poniedziałek, 12 października 2026 roku. Najnowsze losy rodziny Mostowiaków i Zduńskich fani będą mogli śledzić tradycyjnie o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.