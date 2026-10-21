Niewierny Artur wróci do posiadłości Mostowiaków. Cała rodzina odwróci się od niego w "M jak miłość"

Spotkanie Agnes i Artura w 1952. odcinku "M jak miłość"

Pojawienie się niewiernego Artura w posiadłości Mostowiaków w 1952. odsłonie "M jak miłość" zostanie wcześniej zaplanowane. Mężczyzna spotka się z Agnes w swojej przychodni i poprosi o pozwolenie na spakowanie swoich prywatnych ubrań.

Rotke wyrazi na to zgodę, jednak zdecydowanie odetnie się od głębszych konwersacji z ojcem. Wcześniej Rogowski spróbuje również dodzwonić się do Basi, jednak dziewczyna całkowicie zignoruje jego próby nawiązania kontaktu telefonicznego.

Kiedy zdradziecki mąż ostatecznie przekroczy próg znajomego domu, natychmiast zderzy się z lodowatą atmosferą. Nikt z dawnych bliskich nie wyjdzie mu na spotkanie. Agnes zaledwie wskaże mu drogę, po czym od razu go opuści, pozostawiając osamotnionego lekarza, podczas gdy Barbara oraz Basia zamkną się w swoich sypialniach.

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- Babcia... jest u siebie?

- Tak... odpoczywa. Basia też jest u siebie w pokoju.

- To może i lepiej. Raczej nie ucieszyłaby się na mój widok.

- Idę zrobić babci herbatę.

Barbara zignoruje zięcia w nowym epizodzie serialu TVP2

Zostawszy samotnie w pokoju w 1952. odcinku hitu telewizyjnej Dwójki, Artur stanie przed szafą, całkowicie załamany. Z ciężkim sercem opuści wzrok, z bezradnością pokręci głową i w akcie desperacji zasłoni twarz dłońmi.

Właśnie wtedy dotrze do niego potężny ogrom krzywd, jakie wyrządził nie tylko zdradzonej Marysi (Małgorzata Pieńkowska), ale całemu rodowi Mostowiaków, który bez wahania opowie się po stronie zranionej żony, odcinając się od wiarołomnego mężczyzny.

Krótko po tych przemyśleniach bohater zrozumie, że klamka zapadła i nie da się cofnąć czasu. W ciszy rozpocznie pakowanie swoich rzeczy, by po chwili znów opaść bez sił na kanapę. Równolegle Agnes dostarczy gorącą herbatę Barbarze, informując ją o wizycie mężczyzny.

O dziwo, ten komunikat nie wywoła w seniorce żadnych emocji. Mimo wcześniejszego faworyzowania zięcia kosztem córki, tym razem seniorka wykaże absolutną obojętność wobec jego losu.

- Babciu... tata jest na dole i pakuje swoje rzeczy...

Basia odrzuci ojca. Dramat w "M jak miłość"

Zrezygnowany Rogowski po raz kolejny zbierze się w sobie, weźmie spakowane rzeczy i zaniesie je prosto do bagażnika swojego auta. W tym kluczowym momencie 1952. epizodu na podwórku pojawi się Basia. Dziewczyna nie wyjdzie jednak na pożegnalną rozmowę, a jedynie po to, aby oddać mu zostawione słuchawki.

- Tato, słuchawki twoje znalazłam.

- Dzięki, bo szukałem ich... Basiu....

- Jedź ostrożnie.

Zaraz po wypowiedzeniu tych chłodnych słów dziewczyna odwróci się na pięcie, wbiegnie do środka i zatrzaśnie za sobą drzwi. Ta sytuacja brutalnie udowodni Rogowskiemu, że jego czas pod dachem Mostowiaków dobiegł końca i nie ma tu już czego szukać.

Data emisji 1952. odcinka serialu "M jak miłość" w TVP2

Telewizyjna premiera najnowszego, 1952. odcinka "M jak miłość" została zaplanowana na wtorek. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów 27 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.50 na antenie kanału TVP2.