Marysia z "M jak miłość" przejdzie kryzys. Weźmie winę na siebie za romans męża

Rogowska nie będzie potrafiła zapomnieć o niewierności w nowym odcinku "M jak miłość"

W 1953. epizodzie popularnego serialu Marysia nie znajdzie spokoju nawet podczas pobytu w mazurskim spa. Kobieta nieustannie będzie wracać myślami do kolejnego romansu swojego męża. Artur, któremu wcześniej wybaczyła skok w bok z Teresą (Dominika Łakomska), znów ją zawiódł, tym razem zdradzając ją z Joanną (Dominika Sakowicz).

Rogowska, zamiast obwiniać niewiernego małżonka, skieruje pretensje do samej siebie. W 1953. odcinku "M jak miłość" zdradzona kobieta przyzna w rozmowie z przyjaciółką, że to ona jest odpowiedzialna za kolejną wpadkę Artura.

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- Cały czas zastanawiam się, co zrobiłam nie tak...

Przyjaciółka spróbuje wesprzeć Marysię w 1953 odcinku "M jak miłość"

Judyta zda sobie sprawę z tego, że to Artur będzie winny rozpadu relacji. Przyjaciółka specjalnie zjawi się na Mazurach, by przekonać o tym zmartwioną Marysię i dodać jej otuchy. Jednak Rogowska będzie pragnęła czegoś zupełnie innego, czego niestety nie da się zrealizować.

- Ale ja nie chcę, aby mnie ktokolwiek pocieszał. Chciałabym, żeby to się nie wydarzyło...

W nadchodzącym odcinku "M jak miłość" Kosowska świetnie zrozumie odczucia Rogowskiej. Niestety, nikt nie zdoła pomóc zdradzonej Marysi, ponieważ czasu nie będzie można cofnąć. Na dodatek Artur nie ułatwi żonie dojścia do siebie po bolesnych przeżyciach.

Niespodziewana wizyta męża pogłębi rozgoryczenie w 1953 odcinku "M jak miłość"

Basia (Karina Woźniak) zdradzi mężowi adres, pod którym przebywa jego żona. Rogowski przyjedzie na Mazury dokładnie w chwili, gdy Marysia odetchnie na moment u boku Jerzego (Marcin Kwaśny). Przyjemna konwersacja z uratowanym wcześniej mężczyzną zostanie brutalnie przerwana przez pojawienie się niewiernego Artura.

W 1953. epizodzie załamana bohaterka znajdzie ukojenie w ramionach Judyty. Przyjaciółka, jak zawsze, nie opuści jej w trudnych chwilach.

- Nie byłam przygotowana na tę rozmowę...

Kiedy premiera 1953. odcinka "M jak miłość"?

Najnowszy epizod popularnego serialu TVP2 widzowie będą mogli obejrzeć w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 20:50.