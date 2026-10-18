M jak miłość, odcinek 1951: Basia nie znajdzie w sobie siły, by wybaczyć ojcu. Tylko Pawłowi powie całą prawdę [ZDJĘCIA]

Basia skonfrontuje się ze zdradą ojca w 1951 odcinku "M jak miłość"

W 1951 odcinku "M jak miłość" nastąpi przełomowy moment dla młodej Rogowskiej. Basia już będzie wiedziała o niewierności Artura, a w przeciwieństwie do jego romansu z Teresą z przeszłości, teraz będzie już znacznie dojrzalsza. W tamtym czasie nie zdawała sobie sprawy z rozpadu małżeństwa rodziców, ale teraz boleśnie uświadomi sobie, dlaczego jej ojciec odszedł.

Basia samodzielnie wydedukowała powód zniknięcia Artura. Oszustwo ojca, z którym próbowała sobie radzić, potwierdziło się, gdy zauważyła łzy w oczach Marysi. Reakcja matki upewniła nastolatkę w przekonaniu, że Artur ich zawiódł. Zrozpaczona dziewczyna będzie żywić urazę nie tylko za złamanie serca Marysi, ale w 1951 odcinku "M jak miłość" także z innego ważnego powodu.

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Rozpad rodziny Mostowiaków uderzy w Basię w 1951 odcinku "M jak miłość"

W 1951 odcinku "M jak miłość" Basia opowie Pawłowi, że ojciec zniszczył nie tylko życie Marysi, ale rozerwał więzi z całą rodziną Mostowiaków. To uświadomi jej prawdziwy rozmiar jego wyrządzonej krzywdy.

W 1951 odcinku "M jak miłość" zobaczymy zmianę uczuć nastolatki do ojca, którego wcześniej kochała. Wychowana w atmosferze ciepła rodzinnego, Basia zrozumie, że to już przeszłość po rozstaniu z Marysią.

- On nie zostawił tylko mamy. Ale całą rodzinę. Nigdy mu tego nie wybaczę - zapowie mu Basia.

Artur będzie błagał o wybaczenie córkę w 1953 odcinku "M jak miłość"

Zdrada nie powstrzyma Artura od prób ocieplenia stosunków. W 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowski nie ustąpi w wysiłkach na rzecz odzyskania żony i córki, zwłaszcza mając poparcie teściowej Barbary (Teresa Lipowska). Bohater uda się w okolice domu rodzinnego Marysi i będzie szukał Basi w celu wyproszenia przebaczenia.

W 1953 odcinku "M jak miłość" w willi zabraknie Marysi, która wybierze się na odpoczynek na Mazury, sfinansowany przez bliskich, w porozumieniu z Agnes (Amanda Mincewicz). Czy wysiłki Rogowskiego przyniosą efekty, jeśli córka będzie tak wrogo nastawiona? Wynik tych rozmów okaże się już wkrótce.

Emisja odcinka 1951 M jak miłość na antenie TVP2

Odcinek 1951 serialu "M jak miłość" będzie można obejrzeć na antenie TVP2 w poniedziałek, 26 października 2026 r., o 20.50.

M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści