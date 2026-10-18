M jak miłość, odcinek 1951: Barbara będzie bała się najgorszego. Nie zdoła wyciągnąć Pawła z kłopotów [ZDJĘCIA]

Barbara zacznie martwić się o Pawła w 1951 odcinku "M jak miłość"

W 1951 odcinku "M jak miłość" uwaga Barbary całkowicie skupi się na problemach Pawła, odciągając ją od kryzysu małżeńskiego Marysi i Artura (Robert Moskwa). Seniorka z niepokojem zaobserwuje, że wnuk pała czystą nienawiścią do Walata, przez którego wcześniej zginęła ukochana żona Zduńskiego, a jego matka i przyrodnia siostra cudem uniknęły śmierci w tragicznym zdarzeniu.

Oliwy do ognia dolał fakt, że Dominik opuścił areszt. Ta decyzja sprawiła, że Zduński wpadł w furię i był gotowy samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość swojemu wrogowi. Na szczęście w porę zainterweniowała Agnes, powstrzymując mężczyznę przed tym desperackim krokiem. Mostowiakowa jednak w 1951 odcinku "M jak miłość" wcale nie zazna spokoju, mając świadomość, że Walat pozostanie na wolności aż do czasu rozprawy sądowej.

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Mostowiakowa poszuka oparcia u księdza Grzegorza w 1951 odcinku "M jak miłość"

Widząc, co dzieje się z przebywającym w Grabinie wnukiem, bezradna Barbara postanowi zasięgnąć rady u duchownego w 1951 odcinku "M jak miłość". Seniorka uzna, że ludzkie metody zawiodły i konieczne będzie odwołanie się do siły wyższej, aby uchronić bliskiego członka rodziny przed całkowitym upadkiem.

Kobieta zaprosi księdza Grzegorza do swojego domu, by podzielić się z nim narastającymi obawami w 1951 odcinku "M jak miłość". Wypunktuje serię rodzinnych dramatów: odejście Franki, brutalne wypadki oraz zdradę i rozpad związku Rogowskich. Zrozpaczona Mostowiakowa błagać będzie kapłana o żarliwe wsparcie duchowe dla całej familii.

- Proszę księdza, bo ja się bardzo niepokoję o Pawła. On jest teraz zatruty nienawiścią... Proszę się za nas pomodlić. Ostatnio nad nami krąży jakieś zło - poprosi go Barbara.

Los Mostowiaków odmieni się w 1951 odcinku "M jak miłość"

W 1951 odcinku "M jak miłość" ksiądz Grzegorz ze zrozumieniem wysłucha seniorki i natychmiast obieca modlitwę za jej bliskich. Słowa Barbary o wiszącym nad rodziną fatum szybko znajdą potwierdzenie, ponieważ w tym samym czasie prawnuczka Hania (Wiktoria Basik) ulegnie groźnemu wypadkowi na basenie, przez co znajdzie się o krok od tragedii.

Szczęśliwie jednak w 1951 odcinku "M jak miłość" modlitwy duchownego zaczną przynosić widoczne rezultaty. Hanię uda się bezpiecznie uratować, a w życiu Marysi pojawi się nowy promyk nadziei, gdy podczas pobytu w mazurskim spa pozna niejakiego Jerzego (Marcin Kwaśny). Tymczasem Artur nadal będzie dążył do uratowania małżeństwa, więc jedynym poważnym wyzwaniem pozostanie wyciągnięcie Pawła z mroku.

Premiera 1951 odcinka "M jak miłość" w TVP2. Kiedy oglądać?

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, 1951 odcinek serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku. Odcinek będzie można obejrzeć tradycyjnie na antenie stacji TVP2 punktualnie o godzinie 20.50.