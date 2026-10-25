"M jak miłość". Namiętny pocałunek nad rzeką! Majka bawi się uczuciami Mateusza

M jak miłość, odc. 1953: Majka prowokuje Mateusza z zazdrości o Sarę

W 1953. odsłonie "M jak miłość" Mateusz, mimo wiedzy o planowanych oświadczynach Tomka, nie potrafi wyrzucić Majki z głowy. Brakuje mu odwagi, by szczerze wyznać jej miłość, co skrzętnie wykorzystuje ukochana jego znajomego z akademika. Dziewczyna, choć formalnie związana z Kubickim, nie szczędzi Mostowiakowi dwuznacznych gestów. Wysyła mu całusy i posyła wymowne spojrzenia, szczególnie w momentach, gdy w pobliżu pojawia się Sara.

Kolejna wyprawa do Grabiny w 1953. odcinku popularnego serialu stanie się pretekstem do szczerych rozmów. Mateusz wyzna Majce swoje obawy dotyczące stanu babci Barbary (Teresa Lipowska), która bardzo przeżywa rodzinne problemy. Majka postanowi wykorzystać nieobecność Tomka, by jeszcze bardziej zbliżyć się do młodego Mostowiaka. Zbliżenie to będzie wynikiem jej narastającego niezdecydowania co do tego, z kim naprawdę chce być.

Pewne jest, że w najnowszych epizodach "M jak miłość" zazdrość Majki o Sarę – starszą właścicielkę warszawskiej siłowni i dziedziczkę domu w Grabinie – przybierze na sile. Dziewczyna Tomka po raz kolejny postanowi pobawić się uczuciami Mateusza, zupełnie ignorując fakt, że chłopak darzy ją szczerym, głębokim uczuciem.

M jak miłość, odc. 1953: Zaskakujący pocałunek nad rzeką. Reakcja Mostowiaka

Punktem kulminacyjnym 1953. odcinka "M jak miłość" będzie spacer nad rzeką w Grabinie. To właśnie tam Majka niespodziewanie i namiętnie pocałuje Mateusza! Zdezorientowany chłopak początkowo odwzajemni czułość, jednak po chwili uświadomi sobie powagę sytuacji. Mając na uwadze, że dziewczyna wciąż jest w związku z Tomkiem i być może niedługo zostanie jego narzeczoną, Mostowiak postanowi stanowczo zareagować na tę prowokację.

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- Jeśli kiedykolwiek masz kogoś naprawdę pokochać, ale tak naprawdę, niech to będę ja nie on... - usłyszy Majka z ust Mateusza, który długo będzie się łudził, że ukochana przejrzy na oczy. Nic bardziej mylnego...

Kiedy emisja 1953 odcinka "M jak miłość"?

Premierowy, 1953. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany na antenie TVP2. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku o godzinie 20:50.