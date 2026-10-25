"M jak miłość". Artur ostatecznie opuszcza Grabinę. Córki odwracają się od ojca

Agnes odrzuca Artura w 1952. odcinku "M jak miłość". Nie chce znać ojca

Rodzina Rogowskiego z serialu "M jak miłość" w 1952. odcinku nadal żyje w kompletnej niewiedzy na temat jego obecnego miejsca zamieszkania oraz tego, czy ostatecznie zakończył potajemny romans z Joanną (Dominika Sakowicz). Po wyrzuceniu przez zranioną Marysię z rodzinnego gniazda, wiarołomny lekarz tymczasowo osiadł w gródeckim hotelu. Bohater nie zrezygnował jednak z codziennej pracy w lokalnej przychodni w Lipnicy, co zmusza go do przebywania w bliskiej okolicy. Od momentu wybuchu skandalu zaledwie jeden raz zebrał się na odwagę, aby odwiedzić dom Mostowiaków i spojrzeć prosto w oczy Barbarze.

Kiedy zdradzona Marysia udaje się na Mazury, Artur w 1952. odcinku "M jak miłość" postanawia wreszcie wykorzystać ten czas na podjęcie próby naprawienia nadwątlonej więzi ze swoimi córkami. Sprzyjające okoliczności sprawiają, że niespodziewanie spotyka Agnes w murach miejscowego ośrodka zdrowia. Młoda kobieta absolutnie nie wykazuje jednak najmniejszych chęci do wysłuchania jakichkolwiek tłumaczeń ze strony niewiernego ojca.

„- Nie było okazji, żeby porozmawiać o tym wszystkim, co się dzieje teraz...

- Ale ja nie chcę z tobą rozmawiać. Nie wiem, co się z tobą dzieje, gdzie mieszkasz, nie chcę wiedzieć i nadal jestem po stronie Marysi... A z drugiej strony nie odnalazłam cię, żeby teraz znowu... Wiedziałam, że to jest chyba za piękne...

- Ja pójdę już... A myślisz, że wieczorem mógłbym wpaść do domu po kilka rzeczy?”

Artur zabiera rzeczy z Grabiny. Basia nie żegna się z Rogowskim w "M jak miłość"

Osobista wizyta na dawnej posesji w Grabinie okazuje się dla Artura niezwykle ciężkim doświadczeniem emocjonalnym w 1952. odsłonie serialu "M jak miłość". Zanim mężczyzna przekroczy próg, przez dłuższą chwilę waha się w zaparkowanym na podwórku samochodzie, dogłębnie analizując nadchodzącą konfrontację z bliskimi. Wewnątrz budynku Agnes całkowicie pozbawionym emocji głosem oznajmia mu, że zarówno Basia, jak i seniorka Barbara (Teresa Lipowska) definitywnie odmawiają jakiegokolwiek kontaktu z niewiernym lekarzem. Agnes nie zdaje sobie jednak zupełnie sprawy, że jej młodsza siostra ukradkiem śledzi zza szyby żmudny proces pakowania ostatnich kartonów przez ojca.

Niespodziewanie jednak wspólna córka Marysi i Artura w 1952. odcinku produkcji "M jak miłość" decyduje się opuścić domostwo i odważnie podejść do samochodu. Nastolatka bez zbędnych słów wręcza zaskoczonemu mężczyźnie czarne opakowanie ze słuchawkami, na które natknęła się zupełnie przypadkowo podczas rutynowych porządków.

„- Dzięki, bo szukałem... Basiu... - zacznie Artur, ale nie pożegna się z nią.

- Jedź ostrożnie... - powie nastolatka, która wciąż nie będzie chciała znać ojca.”

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1952. odcinek "M jak miłość". Kiedy premiera w TVP2?

Fani tej popularnej telenoweli będą mogli obejrzeć 1952. odcinek "M jak miłość" dopiero pod koniec 2026 roku. Telewizja Polska zaplanowała jego premierową emisję dokładnie na wtorek, 27 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.