"M jak miłość". Artur ostatecznie opuszcza Grabinę. Córki odwracają się od ojca

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-25 14:59

W 1952. odcinku serialu "M jak miłość" widzowie zobaczą definitywne rozstanie Artura Rogowskiego z dotychczasowym życiem w Grabinie. Grany przez Roberta Moskwę bohater pod nieobecność Marysi (Małgorzata Pieńkowska) postanowi zabrać resztę swojego dobytku z rodzinnego domu. Niewierny mąż spotka się z bardzo chłodnym przyjęciem ze strony córek. Agnes (Amanda Mincewicz) nie szczędzi ojcu gorzkich słów, natomiast Basia (Karina Woźniak) wyraźnie dystansuje się od mężczyzny. Mimo to pewne drobne zachowanie młodszej pociechy da mu ułamek nadziei na poprawę relacji.

Zasmucony Artur Rogowski w szarej koszuli patrzy przed siebie. O losach bohatera M jak miłość przeczytasz na Eska.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1952. Artur Rogowski (Robert Moskwa)

Agnes odrzuca Artura w 1952. odcinku "M jak miłość". Nie chce znać ojca

Rodzina Rogowskiego z serialu "M jak miłość" w 1952. odcinku nadal żyje w kompletnej niewiedzy na temat jego obecnego miejsca zamieszkania oraz tego, czy ostatecznie zakończył potajemny romans z Joanną (Dominika Sakowicz). Po wyrzuceniu przez zranioną Marysię z rodzinnego gniazda, wiarołomny lekarz tymczasowo osiadł w gródeckim hotelu. Bohater nie zrezygnował jednak z codziennej pracy w lokalnej przychodni w Lipnicy, co zmusza go do przebywania w bliskiej okolicy. Od momentu wybuchu skandalu zaledwie jeden raz zebrał się na odwagę, aby odwiedzić dom Mostowiaków i spojrzeć prosto w oczy Barbarze.

Kiedy zdradzona Marysia udaje się na Mazury, Artur w 1952. odcinku "M jak miłość" postanawia wreszcie wykorzystać ten czas na podjęcie próby naprawienia nadwątlonej więzi ze swoimi córkami. Sprzyjające okoliczności sprawiają, że niespodziewanie spotyka Agnes w murach miejscowego ośrodka zdrowia. Młoda kobieta absolutnie nie wykazuje jednak najmniejszych chęci do wysłuchania jakichkolwiek tłumaczeń ze strony niewiernego ojca.

„- Nie było okazji, żeby porozmawiać o tym wszystkim, co się dzieje teraz...

- Ale ja nie chcę z tobą rozmawiać. Nie wiem, co się z tobą dzieje, gdzie mieszkasz, nie chcę wiedzieć i nadal jestem po stronie Marysi... A z drugiej strony nie odnalazłam cię, żeby teraz znowu... Wiedziałam, że to jest chyba za piękne...

- Ja pójdę już... A myślisz, że wieczorem mógłbym wpaść do domu po kilka rzeczy?”

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Osobista wizyta na dawnej posesji w Grabinie okazuje się dla Artura niezwykle ciężkim doświadczeniem emocjonalnym w 1952. odsłonie serialu "M jak miłość". Zanim mężczyzna przekroczy próg, przez dłuższą chwilę waha się w zaparkowanym na podwórku samochodzie, dogłębnie analizując nadchodzącą konfrontację z bliskimi. Wewnątrz budynku Agnes całkowicie pozbawionym emocji głosem oznajmia mu, że zarówno Basia, jak i seniorka Barbara (Teresa Lipowska) definitywnie odmawiają jakiegokolwiek kontaktu z niewiernym lekarzem. Agnes nie zdaje sobie jednak zupełnie sprawy, że jej młodsza siostra ukradkiem śledzi zza szyby żmudny proces pakowania ostatnich kartonów przez ojca.

Niespodziewanie jednak wspólna córka Marysi i Artura w 1952. odcinku produkcji "M jak miłość" decyduje się opuścić domostwo i odważnie podejść do samochodu. Nastolatka bez zbędnych słów wręcza zaskoczonemu mężczyźnie czarne opakowanie ze słuchawkami, na które natknęła się zupełnie przypadkowo podczas rutynowych porządków.

„- Dzięki, bo szukałem... Basiu... - zacznie Artur, ale nie pożegna się z nią.

- Jedź ostrożnie... - powie nastolatka, która wciąż nie będzie chciała znać ojca.”

M jak miłość, odcinek 1952: Artur wyniesie z domu w Grabinie ostatnie rzeczy! Basia nie będzie chciała znać ojca- ZDJĘCIA
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1952. odcinek "M jak miłość". Kiedy premiera w TVP2?

Fani tej popularnej telenoweli będą mogli obejrzeć 1952. odcinek "M jak miłość" dopiero pod koniec 2026 roku. Telewizja Polska zaplanowała jego premierową emisję dokładnie na wtorek, 27 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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