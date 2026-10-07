Jubileusz Na dobre i na złe. Zaskakujący ślub w Leśnej Górze w 1000 odcinku - WIDEO

Tak przebiegnie ślub Matyldy i Darka w 1000 odcinku "Na dobre i na złe"

Jubileuszowy odcinek "Na dobre i na złe" to czas niesamowitych zwrotów akcji w Leśnej Górze. W 1000. odsłonie serialu zobaczymy powrót Wiktorii Consalidy (Katarzyna Dąbrowska). Znana lekarka przyjeżdża prosto z Hiszpanii, by wesprzeć swoją córkę Blankę (Pola Gonciarz) w dramatycznych poszukiwaniach uprowadzonej Niny (Rita Sobocińska).

Powrót Consalidy zbiegnie się w czasie z innym, zaskakującym i dość niespodziewanym wydarzeniem — ślubem Matyldy i Darka. Młoda dziewczyna i jej chłopak, pracujący jako ratownik medyczny, postanawiają sformalizować swój związek. Ten krok budzi ogromny sprzeciw Falkowicza, który nie akceptuje wybranka córki. Jednak dla zakochanej pary wiek nie gra roli.

Uroczystość, na którą niechętnie przystał ojciec panny młodej, zgromadzi przed szpitalem plejadę postaci znanych z Leśnej Góry. Na ślubie pojawią się między innymi: Stefan Treffer (Piotr Garlicki), Julka Burska (Aleksandra Hamkało), Artur Bart (Piotr Głowacki) oraz Maks Beger (Tomasz Ciachorowski). Wśród zaproszonych gości znajdzie się również powracająca z zagranicy Wiktoria.

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Do ołtarza ciężarną Matyldę poprowadzi nie tylko jej przybrany ojciec — Falkowicz, ale także biologiczny ojciec, Michał Wilczewski (Mateusz Janicki). Kreacja panny młodej, uwydatniająca ciążowy brzuch, wywoła szczery zachwyt wśród zgromadzonych.

– Nie, nie, nie! Ludzie! To jest jakieś dziwne! Co się z wami dzieje?! To jest porąbane jakieś! Dziwne! I ty też tu jesteś? Przecież wyjechałaś tyle lat temu –

Zdezorientowany i wyraźnie przerażony profesor, widząc Wiktorię, nie potrafi ukryć zdumienia. Lekarz, w obliczu rozgrywających się wydarzeń, zaczyna panikować.

– Tacy są piękni, tacy zakochani. Czego się nie robi, by zobaczyć prawdziwą miłość... –

– O i jest kopalny mutant! – Falkowicz podejdzie do Darka i spróbuje powstrzymać księdza, by nie udzielił parze młodej ślubu. – Byłem kiedyś ministrantem proszę księdza! Zawsze, prawie zawsze daję na tacę! Michał, zrób coś! – krzyknie nagle do drugiego ojca Matyldy.

Czy Matylda i Darek naprawdę wezmą ślub w 1000 odcinku "Na dobre i na złe"?

W momencie, gdy przysięga małżeńska dobiega końca, Darek niespodziewanie porzuca Matyldę przed ołtarzem. Dźwięk syreny karetki przypomina mu o obowiązkach i ratownik decyduje się na natychmiastowy wyjazd. Niedoszły ślub wywołuje prawdziwą euforię u Falkowicza, który w radości zaczyna podśpiewywać.

Jednak, jak się wkrótce okazuje, cała sytuacja z przymusowym ślubem była zaledwie sennym koszmarem profesora. Bohater obudzi się nagle, odpoczywając na szpitalnej kozetce.

Kiedy jubileuszowy 1000 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Jubileuszowy, setny epizod popularnego serialu będzie miał swoją premierę na antenie telewizyjnej Dwójki w środę, 7 października 2026 roku o godzinie 20:50.