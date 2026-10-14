Felicita, odcinek 20: Piotr będzie próbował zatuszować niewygodną prawdę o włoskim domu. Zośka będzie blisko rozwikłania zagadki

Zośka i Ewka na tropie finansowych tajemnic w 20. odcinku "Felicita"

Najnowszy, 20. odcinek "Felicity" przyniesie ogromne emocje, ponieważ Ewka oraz Zośka wezmą pod lupę temat ewentualnych nadużyć. Bohaterki postanowią dogłębnie zbadać sytuację i zweryfikować prawdziwe znaczenie bardzo niepokojących sygnałów. Sprawa ma kluczowe znaczenie dla głównej bohaterki, która wciąż mierzy się ze skomplikowaną przeszłością Kamila. Warto przypomnieć, że w 13. epizodzie ujawniono akt notarialny, z którego wynikało, iż zmarły nabył dom wspólnie z Giulią, co silnie powiązało obie rodziny w sferze majątkowej. Natomiast dwie odsłony później doszło do ostrej konfrontacji, podczas której Piotr musiał wytłumaczyć się z wiedzy na temat włoskich długów Kamila. Obecnie przyjaciółki po raz kolejny prześwietlą skomplikowane rozliczenia pieniężne.

Piotr za plecami Zośki. Szokujący obrót spraw w 20. odcinku "Felicita"

Zawirowania z przeszłości mocno wpływają na obecne relacje postaci. Już w 6. odcinku Zośka poprosiła Piotra o dokładne sprawdzenie firmowej dokumentacji związanej z posiadłością w Polignano, a on mocno symulował zdziwienie informacjami o istnieniu nieruchomości oraz małego Nico. W 20. epizodzie "Felicity" mężczyzna nie zamierza jednak tylko bezczynnie stać z boku. Zdecyduje się na odważny krok i spróbuje dogadać się z Giulią bez informowania o tym samej Zośki. Tego rodzaju potajemne działania z pewnością wywołają nieufność, tym bardziej że kobieta już w przeszłości weryfikowała jego udział w interesach Kamila. Główna bohaterka zyska tym samym solidne podstawy, aby nie wierzyć we wszystkie słowa wspólnika tragicznie zmarłego męża bez rzetelnego sprawdzenia faktów.

Rozczarowujący wyjazd Oliwii. Co się wydarzy w 20. odcinku "Felicita"?

Zmartwienia i kłopoty dotkną także najmłodszych członków rodziny w 20. odsłonie serialu "Felicita". Nastolatka zdecyduje się na wyjazd z grupą znajomych na prywatną posesję, jednak to wydarzenie ostatecznie nie przyniesie Oliwii spodziewanego relaksu i radosnych chwil. Równocześnie w innym miejscu Jagoda zacznie odczuwać rosnący niepokój, a wszystko z powodu bardzo nietypowego zachowania ze strony Daniela.

Kiedy i gdzie obejrzeć 20. odcinek serialu "Felicita"? Data i godzina emisji

Fani produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kontynuację tej wciągającej historii. Najnowszy, premierowy odcinek serialu "Felicita" zadebiutuje na ekranach dokładnie w poniedziałek, 26 października 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie telewizyjnej Jedynki. Stacja TVP1 to oczywiście nie jedyne miejsce, gdzie można śledzić losy bohaterów, ponieważ wszystkie dotychczasowe epizody po debiucie telewizyjnym trafiają również do darmowej bazy platformy streamingowej TVP VOD.

Kulisy produkcji "Felicita". Fabuła i obsada polsko-włoskiego hitu

Telewizyjny projekt "Felicita" stanowi polsko-włoską opowieść obyczajową zrealizowaną dla TVP, która zamyka się w 26 angażujących epizodach. Fotel reżysera w tej międzynarodowej produkcji zajął Makary Janowski. Z kolei sam scenariusz oparto na motywach znanej powieści "Felicità" autorstwa Katarzyny Kalicińskiej oraz Radosława Figury, a twórcy sięgnęli również po wątki z książki "Primo Amore", którą napisały Kamila Kisała, Anita Nawrocka oraz Paweł Trześniowski.

Główną osią fabularną całej historii pozostają losy warszawskiej psycholożki o imieniu Zośka, która decyduje się na podróż do malowniczego Polignano a Mare razem ze swoją nastoletnią córką Oliwią. Obie panie podążają tropem bardzo zagadkowego listu pozostawionego przez zmarłego tragicznie Kamila. Zaledwie chwilę po przyjeździe na miejsce bohaterki dowiadują się, że mężczyzna ukrywał przed nimi swoje drugie życie na włoskiej ziemi. Okazuje się, że założył tam nową rodzinę, miał partnerkę, małego synka Nico oraz prawa do luksusowej posiadłości. Zderzenie z mrocznymi tajemnicami, ostra walka o gigantyczny spadek oraz rodzinne sekrety zmuszają psycholożkę i jej dziecko do przepracowania trudnych uczuć oraz wytyczenia zupełnie nowej ścieżki w życiu.

Widzowie przed telewizorami mogą podziwiać na ekranie prawdziwą plejadę gwiazd polskiego i włoskiego kina. W zespole aktorskim tej głośnej produkcji znaleźli się między innymi:

Laura Breszka wcielająca się w postać psycholożki Zośki

Dawid Ogrodnik odgrywający zmarłego Kamila

Klementyna Karnkowska jako dorastająca Oliwia

Oriana Celentano grająca tajemniczą Giulię

Francesco Petit w roli włoskiego Davide

Anna Dereszowska jako niezastąpiona przyjaciółka Ewka

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