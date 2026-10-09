Ewelina wróci do Grega! Rodzina Kalskich znów pod jednym dachem w "Na Wspólnej"

Greg zmanipuluje Jagodą i Eweliną w 4301 odcinku "Na Wspólnej"

W 4301 odcinku "Na Wspólnej" Greg zdecyduje się na radykalny krok i przechwyci Jagodę w drodze do szkoły, informując ją o powrocie do domu. Decydującym argumentem okazuje się obecność Eweliny, która ulegnie perswazjom męża. Zdecyduje się ona na wypisanie ze szpitala psychiatrycznego, ignorując doznane krzywdy i godząc się na ponowne życie z oprawcą. Do zmiany zdania przyczynią się natarczywe wizyty Kalskiego.

Działania Grega będą precyzyjnie wykalkulowane, by zmusić córkę do powrotu. Jak przewidział, Jagoda nie odmówi w obliczu obecności matki. Nastolatka zdecyduje się na spakowanie swoich rzeczy i opuszczenie domu Weroniki, by ponownie zamieszkać z rodzicami w starym domu.

Próby odkupienia w 4301 odcinku "Na Wspólnej"

Kalski w 4301 odcinku postara się budować obraz idealnej rodziny. Zangażuje się w domowe obowiązki, przygotowując posiłek dla żony i córki, co wcześniej należało wyłącznie do Eweliny. Dodatkowo ostentacyjnie okaże żonie czułość, trzymając ją za rękę w obecności Jagody. 16-latka przyjmie jednak te gesty z wyraźną rezerwą.

Reakcja Weroniki na wyprowadzkę Jagody będzie natychmiastowa. Prawniczka uda się do szpitala psychiatrycznego, by dowiedzieć się, że Ewelina zdążyła już go opuścić. Uświadamiając sobie powrót rodziny do Grega, Roztocka decyduje się na konfrontację.

Konfrontacja w 4302 odcinku "Na Wspólnej" i groźby Kalskiego

Weronika, w 4301 odcinku, stanowczo żąda spotkania z Eweliną przed domem Kalskich. Pewny siebie Greg doprowadzi do konfrontacji obu kobiet. Ewelina, wbrew oczekiwaniom Roztockiej, odmówi powrotu i pozostanie z mężem oraz córką. Decyzja ta wprawi prawniczkę w osłupienie.

Nie zważając na trudności, Weronika podejmie kolejną próbę ratunku w 4302 odcinku, wykorzystując chwilową nieobecność Grega. Jej apel o ucieczkę przerwie jednak niespodziewany powrót Kalskiego. Mężczyzna agresywnie odciągnie Roztocką od żony i posunie się do formułowania pod jej adresem gróźb pozbawienia życia.

Data emisji 4301 odcinka "Na Wspólnej"

Najnowszy, 4301 odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie TVN.

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