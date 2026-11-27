Sinan odkryje, kto naprawdę działa na komendzie w 1087. odcinku „Dziedzictwa”
Sinan od dawna podejrzewa, że jego przeciwnik ma informatora wśród osób związanych z policją. W 1086. odcinku „Dziedzictwa” prokurator nadal będzie próbował ustalić, kto przekazuje Girayowi informacje o działaniach śledczych. To wyjątkowo niebezpieczna sytuacja, ponieważ przestępca może dzięki temu przewidywać każdy kolejny ruch policji. W 1087. odcinku „Dziedzictwa” Sinan w końcu rozwiąże zagadkę. Okaże się, że poszukiwanym informatorem jest Zafer, pracujący na komendzie jako sprzątacz. Mężczyzna zdołał ukrywać swoją prawdziwą tożsamość, ale prokurator przejrzy jego działania.
Giray zostanie pojmany, a Sinan odniesie sukces w 1087. odcinku „Dziedzictwa”
Ujawnienie informatora będzie ważnym krokiem w walce z Girayem. Sinan i jego współpracownicy nie zamierzają pozwolić, by przestępca nadal bezkarnie zagrażał ich bliskim. W 1087. odcinku „Dziedzictwa” po udaremnieniu zamachu i aresztowaniu Giraya prokurator będzie mógł wreszcie świętować sukces. To szczególnie ważny moment po wydarzeniach z 1083. odcinka, kiedy groźby przestępcy zmusiły Sinana do rezygnacji z wyznania miłości Aynur. Teraz sytuacja zacznie się zmieniać. Giray zostanie pojmany, a Sinan będzie miał powód do ulgi. Prokurator zyska również okazję, by spędzić spokojniejsze chwile z Aynur, choć ich relacja nadal będzie wymagała szczerej rozmowy.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1087
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1087. zostanie wyemitowany we wtorek, 8 grudnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m.in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf