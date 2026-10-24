Brutalny atak w "M jak miłość". Pijany Mariusz zgwałci Kasię w ich własnym domu - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-24 14:30

W 1954 odcinku serialu "M jak miłość" Mariusz (Mateusz Mosiewicz) zgotuje Kasi (Paulina Lasota) prawdziwe piekło. Zastraszona kobieta doświadczy brutalnej przemocy ze strony nietrzeźwego męża, który posunie się do ostateczności i siłą wykorzysta ją w sypialni. Ofiara dramatycznych wydarzeń zatai ten koszmar przed światem. Fani produkcji zastanawiają się teraz, czy bohaterce uda się w końcu uwolnić od bezwzględnego mordercy i ochronić małą Zosię.

Mariusz trzyma dłoń na szyi przerażonej Kasi w serialu M jak miłość. O dramacie bohaterki przeczytasz na Eska.
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1948. Kasia (Paulina Lasota), Mariusz (Mateusz Mosiewicz)

Dramat Kasi w 1954 odcinku "M jak miłość". Mariusz dopuści się gwałtu na żonie

W nowej odsłonie hitu TVP2 widzowie zobaczą wstrząsające wydarzenia w rezydencji małżeństwa Sanockich. Mężczyzna ponownie zacznie nadużywać mocnych trunków, co pozwoli mu na chwilę zapomnieć o niedawnym morderstwie Sowińskiego (w tej roli Mikołaj Krawczyk). Stan upojenia alkoholowego sprawi jednak, że Mariusz całkowicie straci nad sobą kontrolę, ujawniając brutalne i sadystyczne skłonności w stosunku do swojej partnerki.

Mąż kobiety w 1954 odcinku "M jak miłość" wpadnie w furię na skutek narastających podejrzeń o zdradę z zamordowanym rywalem. Jednocześnie bohater nie dowie się najważniejszej tajemnicy swojej żony, która ukrywa biologiczną tożsamość ojca małej Zosi. Prawdziwym tatą dziewczynki jest bowiem Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski). Narastająca frustracja i gniew Sanockiego ostatecznie znajdą krwawe ujście w fizycznej agresji skierowanej prosto w bezbronną Kasię.

Za zamkniętymi drzwiami luksusowego domu rozegra się prawdziwa tragedia, gdy nietrzeźwy mąż nagle zablokuje żonie możliwość ucieczki i brutalnie przyprze ją do ściany. Zdesperowana kobieta podejmie nierówną walkę, jednak oprawca nie zlituje się nad swoją ofiarą. Napastnik wciągnie ją do sypialni i dopuści się bezwzględnego aktu gwałtu wbrew jej woli. Zrozpaczona ofiara mordercy zaleje się łzami, zdając sobie sprawę z całkowitego braku szans na jakąkolwiek pomoc z zewnątrz.

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Pokrzywdzona kobieta po traumatycznym doświadczeniu w 1954 odcinku "M jak miłość" postanowi nikomu nie zgłaszać tego zdarzenia. Bohaterka nie zdradzi prawdy na temat domowej przemocy nawet swoim najbliższym powiernikom. Zarówno Aneta (Ilona Janyst), jak i Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) nie dowiedzą się o koszmarze, jaki codziennie rozgrywa się w czterech ścianach domu Sanockich. Przyjaciółka ofiary zacznie jednak powoli domyślać się, że małżeństwo to skrywa mroczne i przerażające tajemnice.

1954 odcinek "M jak miłość". Kiedy emisja w TVP2?

Premierowa emisja wstrząsającego, 1954 epizodu popularnego serialu "M jak miłość" została zaplanowana na wtorek, 3 listopada 2026 roku, dokładnie o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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