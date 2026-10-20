Barwy szczęścia. Wilk przyszykuje brutalny cios. Zemsta z Lucyną uderzy w Pyrków

Sposób na narkomana w 3436 odcinku "Barw szczęścia"

Zacięty Wilk zaplanuje atak na Huberta (Marek Molak) i Asię (Anna Gzyra-Augustynowicz), gdy tylko dowie się, że pozbyli się z domu uciążliwego lokatora. Będzie chodziło oczywiście o uzależnionego od narkotyków Adama (Kamil Studnicki), którego celowo sprowadziła im Lucyna. Kobieta, kryjąc swoje prawdziwe intencje, nie mogła dłużej zostać pod ich dachem. Wykorzystując fakt, że nadal dysponowała udziałami w nieruchomości, wpuściła do mieszkania osobę znacznie bardziej problematyczną.

Pyrkowie nie będą zamierzali się jednak poddawać. Gdy negocjacje dotyczące odkupienia udziałów od Lucyny zakończą się fiaskiem, postanowią działać. Asia i Hubert będą przekonywać Adama do rozpoczęcia leczenia w specjalistycznym, zamkniętym ośrodku. Sytuacja zaogni się, gdy chłopak zaprosi do domu podejrzane towarzystwo i ponownie spróbuje zdobyć używki z powodu braku metadonu.

Lucyna na tropie Adama w 3436 odcinku serialu

Zachowanie Adama znowu wyprowadzi z równowagi Emila (Artem Malaszczuk), a ich dotychczasowe porozumienie legnie w gruzach. Pyrkowie ostatecznie stracą cierpliwość do uzależnionego chłopaka. W 3436. odcinku lokator nagle zniknie z mieszkania, co pozornie rozwiąże kłopot. Taki obrót spraw wpisze się jednak w ukryty plan Wilka i jego matki.

Radość bohaterów potrwa bardzo krótko. Gdy Lucyna zorientuje się, że Adama już nie ma, natychmiast poinformuje o tym syna. Dodatkowo Emil zacznie prowadzić własne śledztwo w sprawie napaści na narkomana, wypytując bliskich. W krzyżowym ogniu pytań znajdzie się nawet jego ojciec, Daniel (Marcin Bikowski).

Zemsta na Pyrkach w 3436 odcinku "Barw szczęścia"

Maciej i Lucyna postanowią brutalnie odegrać się na Asi i Hubercie. Wcześniej przed takim scenariuszem będzie ostrzegał ich sam Adam. Rodzi się pytanie, czy matka z synem sprowadzą do mieszkania kolejnego, jeszcze gorszego lokatora, by ostatecznie wykurzyć Pyrków z ich własnego domu.

Niewykluczone, że duet posunie się do znacznie drastyczniejszych kroków. W przeszłości Lucyna udowodniła już swoją bezwzględność, zalewając i okradając mieszkanie, a w końcu omal go nie podpalając z namowy syna. O tym, jak daleko posuną się tym razem, widzowie przekonają się w najbliższych dniach.

Kiedy premiera 3436 odcinka "Barw szczęścia"?

Emisję 3436. odcinka serialu "Barwy szczęścia" zaplanowano na piątek, 6 listopada 2026 r. Fani produkcji będą mogli śledzić losy bohaterów punktualnie o godzinie 20.05 na antenie TVP2.

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