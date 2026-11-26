Basia przeżyje traumę po napadzie na Agnes. Co wydarzy się w 1962 odcinku „M jak miłość”?

W 1962 odcinku „M jak miłość” bestialsko pobita Agnes (Amand Mincewicz) wciąż będzie przebywała w szpitalu w Gródku, a dla Basi (Karina Woźniak) koszmar związany z napadem wcale się nie zakończy. Dziewczynę nadal będą dręczyć sny, w których zobaczy brutalnych 17-letnich uciekinierów z poprawczaka – sprawców, którzy skatowali Agnes, a samą Basię zamierzali zgwałcić.

Pogrążona w rozpaczy córka Rogowskich (Robert Moskwa) nie zdoła uwolnić się od wyrzutów sumienia i poczucia winy, także podczas wizyty u siostry. W 1962 odcinku „M jak miłość” nastolatka będzie obwiniać samą siebie o pobicie Agnes, uznając, że jej własne zachowanie sprowokowało napastników.

„Cicho, dzieciaku... I fakt, jesteś głupia, bo oni i tak by nie odpuścili! To było nie do uniknięcia...” – usłyszy od Agnes.

„Nieprawda! Mogłam się po prostu zamknąć i wtedy... Ty nawet teraz próbujesz mnie chronić, ale ja swoje wiem...” – odpowie Basia.

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Konfrontacja Basi i Joanny w szpitalu. Ostre słowa w 1962 odcinku „M jak miłość”

Czuwając w placówce w Gródku, Basia przypadkiem wpadnie na Joannę (Dominika Sakowicz) tuż przed salą Agnes. W 1962 odcinku „M jak miłość” nastolatka dojdzie do wniosku, że kochanka Artura pojawiła się w szpitalu właśnie w związku z tragedią, która dotknęła rodzinę Rogowskich.

Basia nie okaże jej żadnej litości i podejdzie do kobiety z pogardą w oczach. Bez ogródek powie lekarce, która zniszczyła małżeństwo jej rodziców, co o niej myśli, wyraźnie dając do zrozumienia, że choć odebrała jej ojca, nigdy nie wejdzie do ich rodziny.

„Serio? Jestem pani wdzięczna, że mnie nie posłała pani za kratki, ale to jest przesada. Nie powinno tu pani być... Zabrała mi pani tatę. Gratuluję, brawo! Ale nigdy nie będzie pani częścią rodziny, więc powinna pani sobie stąd pójść...” – wygarnie jej Basia.

„Nie mogę sobie stąd pójść, ponieważ pracuję w tym szpitalu i zostałam wezwana na pilną konsultację” – wyjaśni Joanna, unikając prowokowania dziewczyny do następnych złośliwości.

Emisja 1962 odcinka „M jak miłość” w TVP2. Kiedy oglądać serial?

Widzowie zobaczą 1962 odcinek serialu „M jak miłość” we wtorek, 1 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie TVP2.