„Psiecko” zamiast psa? Tak traktujemy dziś swoje pupile

O tym, jak silna potrafi być więź z domowym czworonogiem, najlepiej świadczą liczby. W badaniu PAYBACK Opinion Poll z 2025 roku aż 84 proc. ankietowanych opiekunów zadeklarowało, że traktuje swoje zwierzęta jak pełnoprawnych członków rodziny.

Przy takim podejściu pies czy kot przestaje być jedynie towarzyszem codzienności, a staje się pełnoprawnym członkiem domowych tradycji. Zwierzęta jeżdżą z nami na urlopy, pozują na świątecznych zdjęciach, a niektórzy opiekunowie nawet zapisują w kalendarzu ważne daty z ich życia.

Nic więc dziwnego, że w potocznym języku na dobre zadomowiły się żartobliwe określenia jak „psiecko” i „kociecko”.

Tort dla psa i przyjęcie dla kota – ilu Polaków urządza pupilom urodziny?

Skoro czworonóg ma status domownika, to i doczekał się własnych uroczystości. Tort ze składników bezpiecznych dla psów, nowa zabawka czy urodzinowe spotkanie ze znajomymi to scenariusz, który wielu osób już dziś nie dziwi. Podczas takich przyjęć właściciele wręczają pupilowi drobne prezenty, a czasem zapraszają też inne psy na wspólną zabawę.

Co ciekawe, urodzinowe świętowanie nie omija również kotów. Gdy w 2025 roku agencja SW Research zapytała 1008 polskich opiekunów kotów o organizowanie im przyjęć, 8 proc. przyznało, że robiło to wielokrotnie, 10 proc. ma taki wieczór za sobą przynajmniej raz, a kolejne 19 proc. rozważa urządzenie kocich urodzin w przyszłości.

Powód do świętowania łatwo zresztą znaleźć nawet wtedy, gdy dokładna data przyjścia zwierzaka na świat pozostaje nieznana. Wielu opiekunów psów i kotów ze schronisk obchodzi chociażby rocznicę adopcji, czyli dzień, w którym pupil trafił do nowego domu.

Dla samego zwierzęcia kartka w kalendarzu nie ma oczywiście żadnego znaczenia, ale dodatkowa zabawa, ulubiony przysmak czy dłuższy spacer sprawiają mu ogromną frajdę, a człowiekowi dają pretekst do celebrowania ważnej dla niego chwili.

Prezent pod choinkę także dla psa. Planuje go 41 proc. badanych

Od urodzinowych przyjęć już tylko krok do bożonarodzeniowych prezentów. Paczka smakołyków, piłka albo nowy pluszak coraz częściej lądują pod choinką tuż obok paczek dla reszty domowników.

Skalę tego zjawiska pokazuje badanie „Finanse a Święta 2025”, przeprowadzone przez Maison&Partners na grupie 665 osób odpowiadających na pytanie o zwierzęta domowe. Aż 41 proc. respondentów zadeklarowało w nim zamiar kupienia pupilowi świątecznego upominku, co oznacza wzrost o jeden punkt procentowy względem poprzedniego roku.

Rozpieszczanie czworonogów widać zresztą nie tylko od święta, ale i na zwykłych paragonach. Kiedy twórcy polskiej aplikacji mobilnej Listonic porównali produkty wpisywane przez użytkowników na listy zakupowe w analogicznych okresach 2025 i 2026 roku, okazało się, że liczba wpisów dotyczących przysmaków dla kotów wzrosła o 36,83 proc., a dla psów o 14,87 proc.

Dane te doskonale pokazują codzienny nawyk: coraz chętniej kupujemy zwierzętom smakołyki dla czystej przyjemności lub jako nagrodę w trakcie treningu. W grudniu do tego koszyka dochodzą jeszcze świąteczne podarunki, przy czym część opiekunów czeka z nimi aż do samej Wigilii.

Święta tylko z psem albo kotem? Tak też może wyglądać Boże Narodzenie

Za popularnością grudniowych prezentów dla zwierząt stoi też zmiana tego, jak spędzamy sam koniec roku. Nie każdy zasiada w Wigilię przy stole pełnym krewnych: wiele osób mieszka w pojedynkę, ma bliskich daleko albo z różnych powodów zostaje na święta we własnym domu, gdzie najbliższym towarzyszem jest właśnie pies lub kot.

Taki grudzień wygląda zupełnie inaczej. Dzień zaczyna się od dłuższego spaceru z psem, po południu przychodzi czas na dekoracje, a wieczorem – na odpoczynek na kanapie w towarzystwie kota. Choć w mieszkaniu nie ma gwarnego, rodzinnego zjazdu, nadal można budować własne, wyjątkowe rytuały.

Warto spojrzeć na to z jeszcze jednej perspektywy. Dla kogoś, kto nie ma rodziny i spędza święta tylko ze swoim czworonogiem, taki kalendarz adwentowy dla psa czy kota bywa jedynym prezentem i jedyną świąteczną tradycją, jaką w ogóle ma w grudniu.

W takim wydaniu otwieranie okienek przestaje być zwykłą zabawą w rzucanie przysmaków. Staje się małym, codziennym rytuałem bliskości i dowodem na to, że wciąż można świętować po swojemu. Pies błyskawicznie połączy szelest pudełka z nagrodą, kot z zainteresowaniem zerknie na nową zabawkę, a człowiek zyska swoją własną, małą tradycję, która wnosi mnóstwo ciepła w każdy zimowy dzień.

Kalendarz adwentowy dla psa? Można go kupić nawet w drogerii

Skoro rośnie zapotrzebowanie, błyskawicznie reaguje też rynek. Kalendarze dla zwierząt nie są już niszowym gadżetem ze specjalistycznych sklepów zoologicznych i trafiły do oferty sieci kojarzonych na co dzień z kosmetykami. Przykładem jest Super-Pharm, gdzie obok tradycyjnych świątecznych upominków i kalendarzy beauty pojawiły się zestawy zaprojektowane specjalnie dla psów i kotów.

Kurczak, kaczka, pluszowy Mikołaj. Co kryje się w kalendarzach dla zwierząt?

W praktyce mamy do wyboru dwie opcje: przysmaki albo zabawki.

Pierwszy kierunek dobrze reprezentuję kalendarz adwentowy Wanpy dla psów, w którym ukryto 24 przysmaki o różnych smakach i teksturach, między innymi z kurczakiem, kaczką oraz wołowiną – samo opakowanie waży 100 g.

Zupełnie inny jest kalendarz adwentowy Koopman dla psa, gdzie zamiast jedzenia znajduje się 12 zabawek: pluszowa kość i pałeczka, maskotki w kształcie laski cukrowej, piernika, choinki, bałwana oraz Mikołaja, a także piłka tenisowa.

Równie ciekawy wybór mają opiekunowie kotów. Kalendarz adwentowy dla kotów marki Wanpy kryje w 100-gramowym opakowaniu 24 niespodzianki z ryb i drobiu, między innymi z łososia, dorsza, kurczaka oraz kaczki, natomiast koci zestaw Koopman zawiera dziewięć zabawek.

Wszystkie te zestawy można znaleźć na stronie internetowej drogerii Super-Pharm pod tym adresem: https://www.superpharm.pl/kampanie/kalendarze-adwentowe.

Ile przysmaków może zjeść pies lub kot? O tym czasem zapominamy

Grudniowe rozpieszczanie warto jednak pogodzić ze zdrowym rozsądkiem, bo codzienne podawanie smakołyków trzeba uczciwie wliczyć w bilans energetyczny pupila. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (WSAVA) zaleca, aby wszelkie przysmaki dostarczały mniej niż 10 proc. dziennego zapotrzebowania kalorycznego psa lub kota, podczas gdy reszta energii powinna pochodzić z pełnoporcjowej, dobrze zbilansowanej karmy.

W praktyce oznacza to, że jeśli pies potrzebuje 400 kcal dziennie, wszystkie dodatkowe przekąski, wliczając w to nagrody ze spacerów czy treningu, nie powinny przekraczać 40 kcal.

Co więcej, dwa smakołyki podobne do siebie mogą mieć zupełnie inną kaloryczność, dlatego porcje warto dostosować do wagi i aktywności pupila, pamiętając o wskazówkach z etykiety. Kluczowy jest też sam skład. Przy alergiach pokarmowych trzeba koniecznie omijać uczulające składniki, a jeśli zwierzak jest na diecie weterynaryjnej, podawanie jakichkolwiek smakołyków najlepiej wcześniej obgadać z weterynarzem.

W końcu nieważne, jak traktujecie swoje „psiecka”, zdrowie i bezpieczeństwo czworonoga zawsze stoją na pierwszym miejscu.

Materiał sponsorowany