Egipt 2026: jak bezpiecznie odkrywać kraj faraonów i uniknąć surowych kar?

Egipt od lat przyciąga tysiące Polaków, jednak rok 2026 przynosi nowe wyzwania dla podróżnych. Choć kurorty takie jak Hurghada czy Marsa Alam pozostają otwarte, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podwyższonym zagrożeniem terroryzmem. Wzmocnione kontrole na ulicach oraz przy muzeach to obecnie standard, do którego należy się przyzwyczaić dla własnego bezpieczeństwa.

Bezwzględnie należy unikać gubernatorstwa Synaju Północnego oraz obszarów przy granicach z Libią i Sudanem, w tym tzw. trójkąta Halaib. MSZ odradza również wycieczki do Doliny Nilu między Asuanem a granicą z Sudanem, z wyjątkiem Abu Simbel. W pozostałych częściach kraju, w tym w popularnych kurortach, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie tłumów.

Zasady wjazdu do Egiptu w 2026 roku

Planując wyjazd, zapomnij o dowodzie osobistym. Do Egiptu wjedziesz wyłącznie na podstawie paszportu lub paszportu tymczasowego, który musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Dokument nie może być uszkodzony ani wybrakowany. Pamiętaj też o rejestracji w systemie Odyseusz, co ułatwi kontakt służbom konsularnym w sytuacjach kryzysowych.

Wiza jest obowiązkowa dla każdego. Standardowa wiza jednokrotna kosztuje 30 dolarów i pozwala na 30 dni pobytu. Możesz ją kupić na lotnisku lub przez stronę visa2egypt.gov.eg. Jeśli planujesz jedynie wypoczynek w kurortach Synaju (np. Sharm El-Sheikh), możesz otrzymać bezpłatną pieczątkę Sinai Only na 14 dni, ale nie uprawnia ona do wyjazdu poza wschodnie wybrzeże półwyspu.

Zdrowie i ubezpieczenie to podstawa

Koszty leczenia w Egipcie są niezwykle wysokie – dzień w szpitalu to wydatek rzędu 1000–1500 USD. Dlatego obowiązkowe jest wykupienie polisy pokrywającej pełne koszty hospitalizacji oraz skutki terroryzmu. Przed wizytą u lekarza zawsze kontaktuj się z ubezpieczycielem, by potwierdzić zakres ochrony. Standardowe pakiety często nie obejmują chorób przewlekłych.

W kwestii zdrowia pamiętaj o higienie, by uniknąć zaburzeń żołądkowych. Pij wyłącznie oryginalnie butelkowaną wodę i często myj ręce. Uważaj na wwożone leki – niektóre polskie środki są w Egipcie niedozwolone. Koniecznie zabierz zaświadczenie lekarskie przetłumaczone na język angielski, które potwierdzi konieczność stosowania konkretnych preparatów podczas Twojego urlopu.

Drony, zdjęcia i lokalne prawo

Egipt surowo podchodzi do nowoczesnych technologii. Wwóz dronów jest całkowicie zabroniony bez specjalnego zezwolenia Ministerstwa Obrony. Za posiadanie sprzętu latającego grozi konfiskata oraz kara więzienia od roku do 7 lat. Uważaj też na to, co fotografujesz – obowiązuje kategoryczny zakaz robienia zdjęć obiektom wojskowym, rządowym oraz funkcjonariuszom służb mundurowych.

Szanuj lokalne obyczaje: poza hotelem unikaj skąpych strojów, a ramiona i kolana miej zakryte. Pamiętaj, że za bilety do większości zabytków zapłacisz wyłącznie kartą płatniczą. W razie problemów skorzystaj z turystycznej gorącej linii pod numerem 19654. Unikaj samotnych spacerów po zmroku poza strefami turystycznymi i zachowaj czujność wobec nachalnych ofert pomocy.Źródło: MSZ: www.gov.pl/web/egipt/