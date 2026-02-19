Okres Polski Ludowej, choć naznaczony był nakazami i cenzurą, do dziś kojarzony jest jako najbardziej płodny w historii polskiej sztuki filmowej. W tamtym czasie powstało wiele wybitnych dział, które na stałe zapisały się na kartach historii krajowej kinematografii. Reżyserzy, choć niejednokrotnie zmagali się z cenzurą, potrafili w zabawny i niezwykły sposób odzwierciedlić absurdalne realia komunistycznej Polski. Na przestrzeni lat w filmach i serialach stworzono wielu bohaterów, którzy wciąż pozostają w pamięci Polaków, a ich losy są chętnie oglądane nawet dziś. Dzięki nim można nie tylko cofnąć się w czasie, ale także lepiej zrozumieć ducha tamtej epoki. Pamiętacie wybitne dzieła tamtych czasów? Potraficie dopasować bohatera do konkretnej produkcji? Sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie!
Quiz PRL. Połączysz bohatera z kultową produkcją?
2026-02-19 9:51
Lata PRL-u były okresem, kiedy polska telewizja i kino wykreowały wielu niezapomnianych bohaterów. Postacie z tego czasu charakteryzowały się charyzmą, oryginalnością i często przekazywały przesłanie społeczne lub satyryczne. Publiczność uwielbiała je za humor, odwagę i wyraziste osobowości.
