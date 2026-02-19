Polska kinematografia ma na swoim koncie wiele wybitnych filmów, które zdobyły uznanie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Od wojennych dramatów Wajdy, przez filozoficzne i psychologiczne dzieła Kieślowskiego, aż po kultowe komedie Stanisława Barei. Polskie filmy to nie tylko rozrywka, ale także ważne świadectwo historii i przemian społecznych w naszym kraju. W dorobku polskich reżyserów nie brakuje pozycji, które na zawsze zapisały się złotymi zgłoskami na kartach rodzimego przemysłu filmowego, a także twórców i pozycji, które dzięki swojej wybitnej realizacji, uniwersalności i ponadczasowości zdobyły międzynarodowe uznanie. Jeśli jesteście fanami polskich produkcji, ten quiz jest dla was!
Arcytrudny quiz z klasyki polskiego kina. Znasz odpowiedź na 9. pytanie?
2026-02-19 10:01
