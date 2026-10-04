Wypadek drogowy w Gabryelinie. Dariusz Kowalski z serialu "Plebania" uczestnikiem kolizji

Artysta znany z telewizyjnych ekranów doświadczył niebezpiecznej sytuacji w trakcie podróży. Dariusz Kowalski uczestniczył w kolizji z udziałem dwóch aut w miejscowości Gabryelin. Na miejscu natychmiast zjawiły się służby ratownicze. Aktor zapamiętany przez widzów jako Janusz Tracz z popularnego niegdyś serialu "Plebania" kierował Toyotą. Drugim pojazdem marki Volkswagen przemieszczała się z kolei pięćdziesięciotrzyletnia kobieta.

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Z doniesień opublikowanych na profilu "Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński" wynika, że pojazdy zderzyły się częścią czołową oraz boczną. Siła uderzenia okazała się na tyle duża, że na miejsce wezwano patrol policji oraz jednostki straży pożarnej i ratownictwa medycznego.

Za kierownicą Toyoty siedział Dariusz Kowalski, który zyskał dużą rozpoznawalność dzięki kreacji Janusza Tracza w produkcji "Plebania". Funkcjonariusze pracujący na miejscu zbadali dokładne przyczyny tego incydentu. Mundurowi orzekli ostatecznie, że pełną winę za spowodowanie kolizji ponosi kierująca Volkswagenem. Wspomniana kobieta otrzymała karę finansową rzędu dwóch tysięcy złotych i dziesięć punktów karnych.

Odtwórca znanej roli wyszedł z całego zajścia bez szwanku, a sprawczyni zdarzenia również uniknęła fizycznych obrażeń. Interwencja służb nie zakończyła się jednak wyłącznie na zabezpieczeniu terenu. Pasażer przebywający w Volkswagenie został natychmiast przewieziony do placówki medycznej celem wykonania szczegółowych badań. Teren kolizji badali policjanci, strażacy i zespół pogotowia.

„Po godzinie 10:00 na ulicy Dębowej w miejscowości Gabryelin doszło do zderzenia czołowo-bocznego dwóch samochodów osobowych Toyoty oraz Volkswagena. Jednym z uczestników zdarzenia był Dariusz Kowalski, aktor doskonale znany widzom z roli Janusza Tracza w serialu »Plebania«. Aktor kierował Toyotą. Według przekazanych nam informacji Volkswagenem kierowała 53 letnia kobieta . Policjanci uznali ją za sprawczynię zdarzenia i ukarali mandatem w wysokości 2000 zł oraz 10 punktami karnymi. Na szczęście zarówno Dariuszowi Kowalskiemu, jak i kierującej Volkswagenem nic się nie stało. Jedna z osób podróżujących Volkswagenem została natomiast zabrana do szpitala na badania. Na miejscu swoje czynności prowadzili funkcjonariusze policji, straży pożarnej jak i ratownicy medyczni - czytamy na stronie »Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński« na Facebooku.”

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