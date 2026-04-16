Pytanie o polski metal w "Milionerach"! Czy znałbyś odpowiedź?

Teleturniej "Milionerzy" od wielu lat utrzymuje pozycję jednego z najbardziej popularnych programów rozrywkowych na polskim rynku medialnym. Format ten wywodzi się z Wielkiej Brytanii, gdzie zadebiutował na ekranach w 1998 roku. Brytyjscy widzowie początkowo oglądali zmagania graczy pod okiem Chrisa Tarranta, natomiast aktualnie w roli gospodarza występuje tam znany dziennikarz Jeremy Clarkson.

Krajowa wersja tego formatu trafiła do ramówki w 1999 roku. Cechą wyróżniającą polską edycję na tle zagranicznego pierwowzoru jest postać prowadzącego, ponieważ od samego początku uczestników przepytuje niezmiennie Hubert Urbański. Widzowie przyzwyczaili się przez dekady do obecności programu na antenie stacji TVN, mimo kilku dłuższych przerw w nadawaniu. W 2025 roku doszło jednak do niespodziewanej zmiany i obecnie odcinki emitowane są w telewizji Polsat od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:55.

Pytanie o Nocny Kochanek w "Milionerach". Prawnik z Warszawy walczył o 125 tysięcy złotych

Głównym założeniem formatu jest konieczność posiadania szerokiej erudycji, która pozwala graczom zbliżyć się do wymarzonej wygranej. Twórcy teleturnieju chętnie sprawdzają wiedzę zawodników z zakresu szeroko pojętej kultury. Wśród przygotowanych zagadek regularnie pojawiają się wątki muzyczne, w tym bardzo szczegółowe pytania dotyczące ciężkich brzmień gitarowych i przedstawicieli krajowej sceny metalowej.

Przekonał się o tym warszawski prawnik Mikołaj, którego zmagania pokazano we wtorkowym wydaniu z 14 kwietnia. Mężczyzna bez większych problemów pokonywał kolejne szczeble drabinki finansowej, docierając do etapu wartego 125 tysięcy złotych. Prowadzący poprosił go wówczas o wskazanie grupy muzycznej, z którą nierozerwalnie wiąże się określenie "dżentelmeni metalu". Gracz musiał wybrać właściwy wariant spośród czterech zaproponowanych odpowiedzi:

Nocny Kochanek

TSA

Acid Drinkers

Behemoth

Biorący udział w grze mężczyzna podjął ryzyko i wytypował formację TSA, argumentując to najdłuższym stażem scenicznym tej kapeli. Strzał okazał się jednak pudłem, ponieważ mianem "dżentelmenów metalu" określa się muzyków zespołu Nocny Kochanek. Jest to bezpośrednie odniesienie do ich debiutanckiego albumu zatytułowanego "Zdrajcy metalu", gdzie na drugim miejscu listy utworów znajduje się piosenka o takim właśnie tytule. Warszawski prawnik musiał pożegnać się z dalszą rywalizacją, zabierając do domu gwarantowaną nagrodę w kwocie 50 tysięcy złotych. Członkowie grupy Nocny Kochanek nie przeszli obok tego wydarzenia obojętnie i skomentowali obecność pytania na swoich profilach w mediach społecznościowych.