Tak zaczynała ikona lat 90. Jej droga na szczyt była fascynująca

Marlena Pańkowska, znana całej Polsce jako Shazza, od najmłodszych lat związana była z muzyką. Już jako sześciolatka rozpoczęła naukę gry na fortepianie, a następnie ukończyła średnią szkołę muzyczną. Jej zawodowa droga początkowo wiodła jednak w zupełnie innym kierunku - po ukończeniu technikum elektronicznego pracowała w firmie handlu zagranicznego. Przełomem okazało się poznanie Tomasza Samborskiego pod koniec lat 80., z którym stworzyła nie tylko muzyczny duet, ale i przez dekadę była w związku prywatnym.

Początkowo występowała w zespole Toy Boys, gdzie śpiewała w chórkach i grała na instrumentach klawiszowych. Następnie zdecydowała się rozpocząć karierę solową. Przyjęła pseudonim Shazza, który, jak sama tłumaczyła, oznaczał „niesforną, kochliwą kapłankę”. Jej debiutancka kaseta "Sex Appeal" z 1993 roku początkowo zdobyła ogromną popularność wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce potem podbiła również polski rynek.

Lata 90. to niekwestionowany szczyt popularności Shazzy. Kontrakt z wytwórnią Blue Star zaowocował albumami, które pokrywały się złotem i platyną. To właśnie z tego okresu pochodzą jej największe przeboje, takie jak "Baiao Bongo", "Egipskie noce" czy kultowe "Bierz co chcesz", które ugruntowały jej pozycję królowej disco polo. Jej teledyski regularnie gościły w programie "Disco Relax", a piosenki zajmowały pierwsze miejsca na listach przebojów.

Artystka nie ograniczała się jednak tylko do muzyki. Jej wszechstronność udowodniły również role aktorskie oraz działalność telewizyjna. Widzowie mogli ją zobaczyć między innymi w:

filmach Witolda Adamka "Poniedziałek" i "Wtorek"

spektaklach Teatru Telewizji, takich jak "W tym domu straszy"

serialu "Sukces"

W marcu 2000 roku pojawiła się na okładce magazynu "Playboy", a sesja zdjęciowa z jej udziałem okazała się ogromnym sukcesem wydawniczym. W latach 2012-2017 była także jurorką w popularnym programie "Disco Star", gdzie oceniała młode talenty sceny muzyki tanecznej.

Jej styl kopiowały tysiące Polek. Tak zmieniała się na przestrzeni lat

Wizerunek Shazzy na zawsze wpisał się w krajobraz lat 90. Jej stylizacje były odważne, kolorowe i charakterystyczne dla tamtej dekady. Mocny makijaż, bujne fryzury i wyraziste stroje stały się jej znakiem rozpoznawczym i były inspiracją dla wielu fanek. Przez lata jej wygląd ewoluował, odzwierciedlając zmiany w jej twórczości muzycznej.

Na początku XXI wieku, wraz z zerwaniem z wizerunkiem gwiazdy disco polo i zwrotem ku muzyce pop, jej styl stał się bardziej stonowany i elegancki. Zmieniła fryzurę i zaczęła stawiać na bardziej klasyczne kreacje. Mimo upływu lat wokalistka wciąż zachwyca energią i dbałością o wygląd, prezentując się na scenie w nowoczesnych i dopasowanych stylizacjach, które podkreślają jej niezmienną sceniczną charyzmę.

Za co fani pokochali królową disco polo?

Shazza zdobyła serca publiczności nie tylko chwytliwymi melodiami, ale również swoją osobowością. Była symbolem sukcesu i przemian lat 90. Jej piosenki, choć proste, niosły ze sobą ogromny ładunek pozytywnej energii i radości, która była wówczas niezwykle potrzebna. Uznawana za ikonę i królową nurtu disco polo, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej muzyki rozrywkowej tamtych czasów.

Widzowie cenili ją za autentyczność, sceniczną energię i bezpośredni kontakt z publicznością. Nawet gdy jej kariera skręciła w stronę muzyki pop, fani pozostali jej wierni, doceniając jej artystyczny rozwój i odwagę w poszukiwaniu nowych brzmień.

Życie prywatne z dala od blasku fleszy

Mimo ogromnej popularności Marlena Pańkowska zawsze starała się chronić swoją prywatność. Wiadomo, że przez 10 lat była związana z Tomaszem Samborskim, który odegrał kluczową rolę na początku jej kariery. Artystka jest jedynaczką, a jej ojciec pracował w wytwórni pocztówek dźwiękowych, co mogło zaszczepić w niej miłość do muzyki. W 2022 roku w jednym z wywiadów telewizyjnych Shazza publicznie opowiedziała o swojej walce z chorobą nowotworową, z którą zmagała się od kilku lat. Jej szczere wyznanie spotkało się z ogromnym wsparciem ze strony fanów i mediów.

Czym dziś zajmuje się Shazza? Ikona lat 90. nie zwalnia tempa

Mimo upływu lat Shazza nieustannie pozostaje aktywna zawodowo. Regularnie koncertuje, przypominając publiczności swoje największe hity, a także prezentując nowy materiał. W 2022 roku hucznie obchodziła jubileusz 30-lecia pracy artystycznej, co uczciła licznymi występami telewizyjnymi i koncertami, m.in. podczas Wakacyjnej trasy Dwójki. Artystka wciąż nagrywa nowe utwory i teledyski - w 2023 roku zaprezentowała nową wersję hitu „Egipskie noce”, a w 2025 roku wydała piosenki "Co ty chcesz" oraz "Stars of Love". Jej działalność dowodzi, że wciąż ma wiele do zaoferowania polskiej scenie muzycznej i nie zamierza schodzić z afisza.