Kuchenne rewolucje i praktyczne sprzęty do domu w supercenach od poniedziałku, 23 listopada

Kto powiedział, że gotowanie musi oznaczać długie godziny spędzone w kuchni? Dzięki nowoczesnym urządzeniom przygotowywanie ulubionych potraw może stać się nie tylko prostsze, ale też znacznie przyjemniejsze i szybsze. W ofercie Lidl Polska od 23 listopada do 30 listopada znajdziemy termorobota MC Smart z Wi-Fi, 1200 W SilverCrest Kitchen Tools (40% taniej z aplikacją Lidl Plus: 1499 zł[1]/zestaw; także online na lidl.pl), który łączy funkcje wielu kuchennych sprzętów. Gotuje, miksuje, rozdrabnia, ubija, waży, a nawet umożliwia gotowanie na parze i metodą sous vide. Dzięki bezpłatnej aplikacji mamy dostęp do ponad 3700 ciekawych przepisów.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Od poniedziałku 23 listopada miłośnicy wypieków mogą natomiast sięgnąć po robota kuchennego retro, 600 W SilverCrest (20% taniej: 159 zł[2]/zestaw; także online na lidl.pl). Chrupiące frytki, soczysty kurczak czy pieczone warzywa z minimalną ilością tłuszczu? Z dwukomorową frytkownicą beztłuszczową Air Fryer, 2600 W, 11 L SilverCrest (25% taniej z aplikacją Lidl Plus: 299 zł[3]/zestaw; także online na lidl.pl) przygotowanie ulubionych dań stanie się jeszcze łatwiejsze. Urządzenie ma dwie komory, które pozwalają przyrządzać dwa różne dania jednocześnie, a sześć programów ułatwia dobór odpowiednich ustawień. W promocji znajdzie się również kompaktowa frytkownica beztłuszczowa Air Fryer, 2000 W, 3,6 L SilverCrest (50% taniej: 124,50 zł[4]/zestaw; także online na lidl.pl). A jeśli w planach masz domowe ciasta i aromatyczne zapiekanki, warto zwrócić uwagę na formy do pieczenia SilverCrest (od 14,99 zł[5]/szt. po promocji).

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Poranna kawa smakuje jeszcze lepiej, gdy towarzyszy jej dobra okazja!

W ramach Lidl Black Weeks dostępny będzie ekspres kolbowy smart z wbudowanym młynkiem, 1500 W SilverCrest (60% taniej: 599 zł[6]/szt.) – automatyczny tamper i obrotowa dysza parowa pozwolą poczuć się jak profesjonalny barista bez wychodzenia z domu. W ofercie pojawi się także ciśnieniowy ekspres do kawy, 1100 W, 15 barów SilverCrest (20% taniej: 199 zł[7]/zestaw; także online na lidl.pl) idealny do przygotowania aromatycznego espresso czy kawy z mleczną pianką.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Dla fanów kuchennych eksperymentów przygotowano kolejne propozycje – wyciskarka wolnoobrotowa, 220 W SilverCrest (40% taniej: 179 zł[8]/zestaw), blender ręczny z rozdrabniaczem SilverCrest (20% taniej: 79,99 zł[9]/zestaw; także online na lidl.pl), a także opiekacz 3 w 1, 750 W SilverCrest (40% taniej: 59 zł[10]/zestaw; także online na lidl.pl). Na miłośników domowych deserów czekają natomiast maszynka do mrożonych napojów, 220 W SilverCrest (44% taniej: 499 zł[11]/zestaw) oraz maszynka do lodów Freezy, 800 W SilverCrest (40% taniej: 299 zł[12]/zestaw; także online na lidl.pl).

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Kawa wypita? Czas na porządki bez wysiłku!

Domowe porządki nie muszą zajmować całego popołudnia. Zwłaszcza gdy pod ręką są sprzęty, które potrafią wykonać sporą część pracy za nas! Na szczególną uwagę zasługuje akumulatorowy odkurzacz cyklonowy ze stacją wielofunkcyjną, 400 W SilverCrest (25% taniej: 799 zł[13]/zestaw; także online na lidl.pl). To urządzenie 2 w 1, które sprawdzi się zarówno podczas odkurzania podłóg, jak i trudno dostępnych zakamarków. Alternatywą będzie akumulatorowy odkurzacz cyklonowy 2 w 1 z silnikiem bezszczotkowym, 400 W SilverCrest (50% taniej: 499 zł[14]/zestaw).

A może marzy Ci się powrót do domu, w którym podłogi są już odkurzone i umyte? Robot sprzątający 2 w 1 ze stacją ładującą SilverCrest (35% taniej: 449 zł[15]/zestaw; także online na lidl.pl) pomoże zadbać o czystość bez angażowania domowników. Urządzenie oferuje funkcję odkurzania i mopowania, a dzięki sterowaniu za pomocą aplikacji można zaplanować sprzątanie nawet podczas nieobecności. Na osoby, które chcą szybko rozprawić się z zagnieceniami, czeka natomiast żelazko ze stacją parową, 2400 W (25% taniej: 186 zł[16]/zestaw; także online na lidl.pl).