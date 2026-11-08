Rosja przesuwa budowę lotniskowców do lat 40. Stara flota trafia na złom

Przez dziesięciolecia państwowa propaganda i rosyjscy stratedzy roztaczali wizję potężnej floty oceanicznej wyposażonej w nowoczesne lotniskowce. Już w połowie lat dwutysięcznych tamtejszy resort obrony zapowiadał, że budowa nowego okrętu tego typu ruszy do 2025 roku, a jednostka wejdzie do służby przed końcem 2030 roku. Podobne deklaracje składał w 2016 roku Władimir Triapicznikow, kierujący departamentem budowy okrętów Marynarki Wojennej, który obiecywał oddanie do użytku atomowego lotniskowca do końca 2030 roku. W lipcu 2017 roku prezydent Władimir Putin podpisał dokument „Podstawy polityki państwa w dziedzinie działalności morskiej do 2030 roku”, zakładający stworzenie „kompleksu lotniskowców”. Ekspert wojskowy Wiktor Litowkin oceniał wtedy, że „tak wielka potęga morska jak Rosja nie może istnieć bez lotniskowców”. Z kolei zaktualizowana w sierpniu 2022 roku Doktryna Morska Rosji kładła nacisk na rozbudowę dalekowschodnich stoczni, aby mogły one produkować okręty o dużej wyporności, w tym „nowoczesne lotniskowce”. Ostatecznie żadna z tych hucznie zapowiadanych dat nie przyniosła realnych działań w stoczniach.

Rzeczywistość zweryfikowała te plany w 2026 roku, kiedy Naczelny Dowódca Marynarki Wojennej, admirał Aleksandr Mojsiejew, wystąpił w telewizji Zwiezda. Pytany o perspektywy dla rosyjskich lotniskowców, wojskowy uciął spekulacje: „Czas pokaże. W kontekście omawianych przez nas strategii mówimy o latach 40.”. Słowa te oznaczają przesunięcie zbrojeniowych ambicji Kremla o minimum dwadzieścia lat. Jest to zarazem nieoficjalny dowód na to, że obecna kondycja gospodarcza i technologiczna państwa uniemożliwia realizację tak drogich oraz skomplikowanych projektów. Choć w 2025 roku przyjęto nową Strategię Rozwoju Marynarki Wojennej do 2050 roku, to utajnienie jej szczegółów jedynie potwierdza, że budowa wielkich okrętów pozostaje w sferze fantazji.

Lotniskowiec Admirał Kuzniecow budzi spory w Rosji. Eksperci ocenili szanse na remont

Chociaż naprawa „Kuzniecowa” pochłania setki miliardów rubli, a jego stan techniczny jest fatalny, w Rosji nie milkną spory o przyszłość tej jednostki. Zwolennicy kontynuowania prac, wśród których znajduje się kapitan rezerwy Wasilij Dandykin, przekonują, że rezygnacja z okrętu doprowadzi do całkowitej utraty zdolności lotnictwa pokładowego. W ich ocenie posłanie jednostki na złom sprawi, że późniejsze odtworzenie personelu oraz doświadczenia potrwa całymi latami i będzie kosztować jeszcze więcej. Pozostawienie lotniskowca w służbie nawet w okrojonym wymiarze ma gwarantować ciągłość treningu załóg i pilotów.

Odmienne stanowisko prezentują krytycy tego rozwiązania, tacy jak były dowódca Floty Pacyfiku admirał Siergiej Awakjanc. Uważają oni, że nawet zmodernizowany lotniskowiec nie przedstawia realnej wartości bojowej w obliczu współczesnych zagrożeń. Eksperci z tego obozu podkreślają, że fundusze topione w niekończącym się remoncie należałoby przekierować na budowę znacznie potrzebniejszych rosyjskiej marynarce jednostek, takich jak nowe okręty podwodne, fregaty oraz korwety.

Wspomniany już emerytowany kapitan I rangi Wasilij Dandykin tłumaczył w rozmowie z portalem „Pierwszy Techniczny”, że źródłem awarii lotniskowca „Admirał Kuzniecow” nie są same silniki GTZA TW-12-4, lecz inne zaawansowane systemy odpowiadające za funkcjonowanie całego układu energetycznego. Wojskowy stoi na stanowisku, że jednostkę trzeba za wszelką cenę przywrócić do służby, a główną bolączką okrętu są awaryjne zespoły parowe, nie zaś same silniki. Dandykin zwrócił również uwagę na fakt, że po upadku ZSRR Moskwa straciła część potencjału produkcyjnego, gdyż kluczowe radzieckie stocznie budujące lotniskowce leżały w Nikołajewie.

Natomiast analityk wojskowy Aleksandr Chramczichin zasugerował całkowite porzucenie planów budowy nowych lotniskowców ze względu na gigantyczne koszty finansowe i wymogi techniczne. Ekspert radzi, aby w zamian skoncentrować się na rozbudowie floty podwodnej, kutrów bezzałogowych i innych typów broni. Chramczichin wylicza, że sformowanie grup dla dwóch lotniskowców wymagałoby przynajmniej dwudziestu jednostek eskortujących, takich jak niszczyciele, fregaty czy krążowniki. Państwo musiałoby także stworzyć nowe moce produkcyjne do budowy samych okrętów oraz ich silników, elektroniki i uzbrojenia. Zdaniem analityka prace należałoby prowadzić właściwie od podstaw, gdyż w czasach ZSRR takie jednostki powstawały w Nikołajewie i dzisiejsza Rosja nie ma pełnego własnego doświadczenia w ich projektowaniu. Dodatkowe bariery wiążą się z samym lotnictwem pokładowym, ponieważ „Admirał Kuzniecow” zamiast katapult posiada dziobową trampolinę, co determinuje sposób startu i lądowania maszyn. Ekspert zauważa, że flota potrzebuje też zupełnie nowego myśliwca pokładowego, bo poradzieckie samoloty nie mogą służyć w nieskończoność.

Z tą opinią zgadza się kapitan I rangi Wasilij Dandykin, który na łamach portalu „Pierwszy Techniczny” ostrzegł przed ryzykiem zaprzepaszczenia rosyjskiej szkoły pilotów pokładowych. Wojskowy uważa, że przy rozbudowie floty lotniskowców Moskwa powinna czerpać z doświadczeń chińskich. Kluczowe jest utrzymanie stanowiącego elitę Sił Powietrzno-Kosmicznych lotnictwa pokładowego, gdyż bez niego kraj na długo pozostanie w tyle za rywalami. Wieloletnia luka oznacza przerwanie ciągłości, bo o ile wyszkolenie nowego pilota jest możliwe, o tyle szybka odbudowa kadry instruktorskiej i systemu szkolenia będzie niezwykle trudna. Wcześniej identyczne obawy wyrażał były dowódca Floty Oceanu Spokojnego Siergiej Awakjanc, apelujący o wykorzystanie radzieckiego dorobku przy rozwijaniu tej formacji.

Krążownik Piotr Wielki i inne okręty rdzewieją w portach. Rosyjska flota traci potencjał

Kłopoty trapiące „Admirała Kuzniecowa” stanowią zaledwie ułamek szerszego kryzysu. Marynarka wojenna Rosji regularnie traci swoje największe okręty przejęte w spadku po ZSRR, które dotychczas decydowały o jej zdolnościach do operowania na oceanach.

Najlepszym dowodem tego trendu jest historia ciężkiego krążownika rakietowego o napędzie atomowym „Piotr Wielki”. Ta pełniąca funkcję flagowca Floty Północnej jednostka, będąca największym poza lotniskowcami okrętem bojowym świata, od lat stoi bezczynnie w porcie. W październiku 2026 roku powołana komisja oceniła, że fatalny stan techniczny krążownika czyni jego modernizację i remont całkowicie nieopłacalnymi. W praktyce oznacza to, że jednostka będąca niegdyś propagandowym oczkiem w głowie Władimira Putina trafi zapewne na złom.

Bliźniacza jednostka, czyli „Admirał Nachimow”, przechodzi wprawdzie proces modernizacji, ale stoi w stoczni nieprzerwanie od 1999 roku. Rachunek za te prace przekroczył już 200 miliardów rubli, co pozwoliłoby na sfinansowanie budowy kilku zupełnie nowych okrętów. Bardzo możliwe, że identyczny scenariusz powtórzy się w przypadku niszczyciela „Admirał Czabanienko”, którego remont ciągnie się bez końca od 2014 roku.

Strategia morska Rosji ulega zmianie. Kreml rezygnuje z oceanicznych ambicji

Rezygnacja z utrzymywania ogromnych, drogich jednostek oraz odsunięcie w czasie budowy lotniskowców dowodzą fundamentalnego zwrotu w rosyjskiej strategii morskiej. Bariery technologiczne i finansowe zmuszają Kreml do porzucenia globalnych aspiracji. Mimo że oficjalny przekaz wciąż kreuje państwo na morskie mocarstwo, fakty przeczą tej narracji, gdyż marynarka traci największe jednostki nawodne bez widoków na szybkie wprowadzenie ich następców. W rezultacie rosyjska marynarka wojenna przekształca się we flotę „zielonej wody” skoncentrowaną na ochronie własnych wybrzeży i działaniach w bliskim sąsiedztwie, podczas gdy plany oceanicznej dominacji oraz nowych lotniskowców pozostają wyłącznie na papierze.

Historia wypadków na lotniskowcu Admirał Kuzniecow. Pożary i zatopiony dok

Formalnie sklasyfikowany jako „ciężki lotniskowiec‑krążownik” okręt „Admirał Kuzniecow” zaczął powstawać w 1982 roku, kiedy położono pod niego stępkę. Jednostkę zwodowano w 1985 roku, lecz do służby weszła dopiero dziesięć lat później, w 1995 roku. Władze na Kremlu wiązały z nią ogromne nadzieje, licząc, że zapewni ona radzieckiej, a następnie rosyjskiej flocie realne zdolności projekcji siły. Od samego początku okręt zmagał się jednak z serią awarii, przez co szybko przylgnęło do niego miano „przeklętego”.

Wśród licznych wypadków z udziałem lotniskowca warto wymienić incydent z 2016 roku na Morzu Śródziemnym, gdzie w trakcie lądowania dwa myśliwce Su‑33 spadły z pokładu do wody. W 2017 roku okręt trafił do stoczni w Murmańsku na modernizację i remont, które planowano sfinalizować do 2022 roku, jednak terminy stale przesuwano. W październiku 2018 roku doszło do katastrofy, gdy suchy dok PD-50 zatonął, a stojący na nim dźwig runął bezpośrednio na pokład jednostki.

Marynarze naliczyli po tym zdarzeniu przeszło pięćdziesiąt uszkodzeń, które przypieczętowały katastrofalny stan techniczny okrętu. Już w 2019 roku na pokładzie wybuchł pożar obejmujący 600 m², w którym życie straciło dwóch robotników, a wielu innych odniosło obrażenia. Kolejny ogień pojawił się w kajutach w 2022 roku, ale wówczas obyło się bez poszkodowanych. Prace naprawcze nieustannie się wydłużały, oddalając i tak mocno spóźniony powrót „Admirała Kuzniecowa” do służby. Różne wyliczenia wskazują, że pochłonął on już około 100 miliardów rubli i według ostatnich doniesień wciąż stoi unieruchomiony w Murmańsku.

W 2024 roku kanały na Telegramie cytowały byłego pracownika zakładów „Zwiozdoczka”, według którego sfinalizowanie remontu wymagało jeszcze od półtora roku do dwóch lat, mimo opłacenia i przygotowania wielu części oraz zakończenia najtrudniejszego etapu robót. Na jednostce wymieniono przynajmniej połowę podzespołów i węzłów, a efekty prac były dostrzegalne gołym okiem z zewnątrz. Poważnym problemem okazał się jednak brak nadzoru nad jakością spawania, przez co wiele zadań powtarzano dwu- lub trzykrotnie przy użyciu maszyn pamiętających lata 80. XX wieku. Dodatkowo aż 80 procent prac zlecano podwykonawcom, a zatrudnieni fachowcy posiadali niskie kwalifikacje.

Kropkę nad i postawił w lipcu 2025 roku Andriej Kostin, stojący na czele Zjednoczonej Korporacji Stoczniowej (OSK). Publicznie poddał on w wątpliwość celowość dalszych prac, wskazując na zaawansowany wiek okrętu oraz brak uzasadnienia dla gigantycznych kosztów jego renowacji.