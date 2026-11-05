Recep Tayyip Erdogan znów gra rolę mediatora. Po spotkaniu z Zełenskim zapowiada rozmowę z Putinem

• Władze w Ankarze nieustannie działają na rzecz podtrzymania dialogu dyplomatycznego pomiędzy Kijowem a Moskwą.

• Tureccy mediatorzy mogą pochwalić się wymiernymi efektami swoich działań, od organizacji negocjacji w Stambule i Antalyi po wypracowanie porozumienia zbożowego.

• Nawet w sytuacji, gdy główny ciężar rozmów pokojowych przejmuje Waszyngton, Turcja nie porzuca swoich ambicji w roli pośrednika.

Recep Tayyip Erdogan rozmawiał z Zełenskim. Teraz czas na spotkanie z Władimirem Putinem

Podczas czwartkowego (5 listopada) powrotu z Republiki Korei Recep Tayyip Erdogan odpowiadał na pytania towarzyszących mu dziennikarzy. Jednym z głównych tematów była rola Turcji w procesie pokojowym oraz szanse na zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Przedstawiciele mediów zapytali prezydenta wprost:

„Podczas wizyty w Turcji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił potrzebę przeniesienia wojny na etap dyplomatyczny, wyrażając zaufanie do waszej mediacji i dyplomatycznych wpływów. Stwierdził, że szczyt na szczeblu przywódców mógłby się odbyć w Turcji i że byliby zadowoleni, gdyby Turcja go zorganizowała. Czy to samo dotyczy strony rosyjskiej? Czy na horyzoncie jest szczyt trójstronny?”.

Warto przypomnieć, że 31 października w Stambule doszło do spotkania przywódców Turcji i Ukrainy, podczas którego omawiano relacje dwustronne oraz przebieg wojny. Kluczowym wątkiem w kontekście trwającego konfliktu było zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na wodach Morza Czarnego. Turecki prezydent jasno zaznaczył wówczas, że kategorycznie sprzeciwia się wszelkim atakom na statki handlowe na tym akwenie, niezależnie od tego, która ze stron za nie odpowiada. Wracając do pytania zadanego przez dziennikarzy w samolocie, Erdogan odpowiedział następująco:

„Mieliśmy okazję szczegółowo omówić te kwestie z panem Zełenskim podczas jego wizyty w Turcji w sobotę. Zjedliśmy również razem kolację roboczą. Powiedzieliśmy panu Zełenskiemu, że podjęcie kroków dyplomatycznych w celu zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą jest bardzo ważne. Jako Turcja robimy i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby utorować drogę do pokoju. Po tym spotkaniu z panem Zełenskim chcemy teraz omówić rosyjską stronę tej kwestii, spotykając się z panem Putinem. W międzyczasie moi koledzy, a zwłaszcza mój minister spraw zagranicznych, spotkają się ze swoimi odpowiednikami, aby przygotować stronę rosyjską do tego spotkania”.

Mediacje Turcji w sprawie wojny na Ukrainie. Kalendarium spotkań Erdogana z Zełenskim

Analizując dotychczasowe relacje Ankary z Kijowem i Moskwą, widać wyraźnie, że działania Turcji wykraczały daleko poza same deklaracje. Turecka dyplomacja wielokrotnie inicjowała bezpośrednie spotkania, brała udział w wypracowywaniu umów i wysuwała propozycje nowych formatów rozmów. Recep Tayyip Erdogan prowadzi tę politykę bardzo konsekwentnie i nie rezygnuje z niej nawet w momentach, gdy rolę głównego mediatora przejmują Stany Zjednoczone.

Pierwsza taka wizyta miała miejsce już w sierpniu 2022 r., kiedy turecki przywódca udał się do Lwowa na rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim oraz sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem, które dotyczyły oczywiście trwającej wojny.

Następna okazja do rozmów nadarzyła się w lipcu 2023 r. podczas wizyty Zełenskiego w Stambule. Obaj prezydenci dyskutowali wówczas o sytuacji na froncie, bezpieczeństwie na Morzu Czarnym oraz dalszych losach umowy umożliwiającej eksport ukraińskiego zboża.

Kolejny szczyt z udziałem przywódców obu państw odbył się w Stambule w marcu 2024 r. Gospodarz spotkania wysunął wtedy propozycję organizacji w Turcji szczytu pokojowego, w którym wzięłaby udział również Rosja, deklarując pełne wsparcie Ankary dla dyplomatycznego zakończenia konfliktu. Rozmowy obejmowały także kwestię uwolnienia przetrzymywanych przez Rosjan obywateli Ukrainy i jeńców wojennych oraz zacieśnienie współpracy w sektorze zbrojeniowym. Ze swojej strony Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że podstawą każdego porozumienia musi być ukraińska formuła pokojowa, odrzucając możliwość narzucenia Kijowowi warunków przez Moskwę lub inne kraje.

W lipcu 2024 r. politycy spotkali się ponownie, tym razem przy okazji szczytu NATO w Waszyngtonie. Turecki prezydent przekazał wówczas ukraińskiemu odpowiednikowi informacje o rozpoczęciu działań mających na celu przywrócenie Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej i po raz kolejny potwierdził gotowość Ankary do podjęcia wszelkich kroków mediacyjnych prowadzących do pokoju.

Dwa miesiące później, we wrześniu 2024 r., przy okazji 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Zełenski odwiedził na zaproszenie Erdogana Turecki Dom (Türkevi). Przywódca Turcji po raz kolejny wyraził poparcie dla dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, podkreślając konieczność zachowania pełnej suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Podczas wizyty Zełenskiego w Ankarze w lutym 2025 r. Recep Tayyip Erdogan ogłosił publicznie, że trzyletnie doświadczenie w aktywnej dyplomacji czyni z jego kraju idealnego gospodarza dla trójstronnych negocjacji z udziałem USA, Rosji i Ukrainy. Wskazał przy tym na zorganizowane przez Turcję w marcu 2022 r. rozmowy w Stambule, które były momentem, gdy walczące strony znalazły się najbliżej zawarcia porozumienia. Przypomniał również o sukcesie tureckich mediacji w postaci otwarcia morskiego korytarza dla ukraińskiego zboża. Co niezwykle istotne, Erdogan wyraźnie zaznaczył, że nienaruszalność granic Ukrainy jest dla Ankary absolutnym fundamentem wszelkich negocjacji z Moskwą.

Kolejne spotkanie prezydentów odbyło się w maju 2025 r. w stolicy Turcji, tuż przed wznowieniem bezpośredniego dialogu na linii Kijów-Moskwa w Stambule, a w rozmowach uczestniczyli również reprezentanci tureckiego sektora obrony i bezpieczeństwa.

Przedostatni szczyt z udziałem przywódców Ukrainy i Turcji zorganizowano 4 kwietnia 2026 r. w Stambule, natomiast ostatnie, wspomniane wcześniej spotkanie w tym samym mieście, odbyło się 31 października.

Porozumienie zbożowe i wymiana jeńców. Efekty dyplomacji Recepa Tayyipa Erdogana

Działania dyplomatyczne Ankary nie ograniczały się wyłącznie do organizacji spotkań na najwyższym szczeblu prezydenckim. Wiele tureckich inicjatyw opierało się na rozmowach dyplomatów niższego szczebla, co przyniosło wymierne rezultaty w kwestiach bezpieczeństwa morskiego, eksportu żywności oraz wymiany jeńców wojennych.

Pierwszym tego typu wydarzeniem było zorganizowane w marcu 2022 r. w Antalyi trójstronne spotkanie szefów dyplomacji Ukrainy, Rosji i Turcji. Choć pierwsze od wybuchu pełnoskalowej inwazji rozmowy na tak wysokim szczeblu nie przyniosły przełomu, to udało się dzięki nim otworzyć bezpośredni kanał komunikacji pomiędzy zwaśnionymi stolicami.

Jeszcze pod koniec tego samego miesiąca delegacje obu walczących państw usiadły do stołu negocjacyjnego w Stambule. Dyskusje koncentrowały się wokół przyszłości okupowanego Półwyspu Krymskiego, międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa oraz ewentualnej neutralności państwa ukraińskiego. Choć strona ukraińska położyła na stole konkretne propozycje jako bazę do dalszych rozmów, ostatecznie nie udało się wówczas wypracować żadnego porozumienia.

Prawdziwym przełomem okazało się natomiast zawarcie w lipcu 2022 r. w Stambule tzw. umowy zbożowej, wypracowanej przy wsparciu ONZ oraz Turcji. Porozumienie gwarantowało bezpieczny wywóz ukraińskich płodów rolnych drogą morską z trzech portów: Piwdennego, Czarnomorska i Odessy. Nad realizacją umowy czuwało powołane w Stambule Wspólne Centrum Koordynacyjne, zrzeszające reprezentantów ONZ, Rosji, Ukrainy i Turcji, a cały mechanizm funkcjonował przez rok, aż do momentu jednostronnego wycofania się Moskwy w lipcu 2023 r.

Ankara odegrała także kluczową rolę jako pośrednik w procesie uwalniania jeńców wojennych. To właśnie dzięki tureckiemu zaangażowaniu we wrześniu 2022 r. przeprowadzono wielką wymianę, w ramach której na wolność wyszli między innymi ukraińscy dowódcy broniący Mariupola. Przeprowadzenie tej operacji było możliwe wyłącznie dlatego, że Erdogan nie zerwał relacji z Kremlem, za co zresztą często spadała na niego międzynarodowa krytyka.

Kiedy Kreml zdecydował o opuszczeniu Inicjatywy Zbożowej, turecki przywódca prowadził bezpośrednie rozmowy z Władimirem Putinem, próbując bezskutecznie nakłonić rosyjskiego dyktatora do wznowienia umowy eksportowej.

Po trzyletnim impasie tureckiej dyplomacji udało się w 2025 r. ponownie doprowadzić do bezpośrednich rozmów delegacji rosyjskiej i ukraińskiej w Stambule. Zorganizowane w dniach 16 maja, 2 czerwca oraz 23 lipca trzy rundy negocjacji nie przyniosły wprawdzie rozejmu, ale zaowocowały ważnymi porozumieniami o charakterze humanitarnym. Najważniejszym z nich była uzgodniona już podczas majowego spotkania wielka wymiana jeńców w formule „1000 za 1000”.

Wszystkie te działania dowodzą, że władze w Ankarze z determinacją dbały o utrzymanie kontaktu między Kijowem a Moskwą nawet wtedy, gdy szanse na polityczny przełom były minimalne. Choć turecka dyplomacja nie zakończyła wojny, to przyniosła konkretne korzyści gospodarcze i humanitarne. W czasach administracji Joe Bidena Kreml traktował Erdogana jako akceptowalnego pośrednika, a po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu uznał amerykańskiego prezydenta za głównego mediatora, nie przekreślając jednak starań Ankary. Niewykluczone, że po porażce Partii Republikańskiej w wyborach połówkowych do obu izb amerykańskiego Kongresu rola tureckiej mediacji ponownie wzrośnie, co pokaże najbliższa przyszłość.