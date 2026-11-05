Jesienią monstera przestaje wypuszczać liście? Podlej ją tym, a nowych pędów będzie bez liku

Monstera to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych, chętnie wybierana jako ozdoba mieszkań i domów.

Jesienią jej wzrost naturalnie zwalnia, a nowe liście pojawiają się znacznie rzadziej.

Ta domowa odżywka pobudzi twoją monsterę do wzrostu.

Dlaczego monstera jesienią rośnie wolniej?

Monstera pochodzi z tropikalnych rejonów Ameryki Środkowej, dlatego najlepiej czuje się w ciepłych i jasnych warunkach. Jesienią dni stają się krótsze, ilość światła słonecznego spada, a w mieszkaniach zaczynamy korzystać z ogrzewania. Wszystko to wpływa na tempo jej wzrostu. Nie ma więc powodu do paniki, jeśli roślina przestaje regularnie wypuszczać nowe liście. W chłodniejszych miesiącach monstera naturalnie ogranicza aktywność. Ważne jednak, by nie dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej ani przeciwnie - jej przelania.

Jak pielęgnować monsterę w okresie jesienno-zimowym?

Przede wszystkim warto ustawić doniczkę w jasnym miejscu, ale z dala od bezpośredniego działania kaloryfera. Roślina nie lubi gwałtownych zmian temperatury ani zimnych przeciągów. Jesienią podlewamy ją rzadziej niż latem, zawsze wcześniej sprawdzając wilgotność podłoża. Wierzchnia warstwa ziemi powinna przeschnąć przed kolejnym podlewaniem. Nie zapominajmy także o liściach. Warto regularnie przecierać je wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz, który ogranicza dostęp światła. Przy suchym powietrzu można również zastosować nawilżacz.

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Zamiast wylewać do zlewu, podlej monsterę. Nowych pędów będzie bez liku

Dobrym sposobem na urozmaicenie pielęgnacji jest wykorzystanie wody pozostałej po gotowaniu warzyw. Podczas obróbki cieplnej do wody przedostają się niewielkie ilości składników mineralnych, dlatego taka mieszanka może stanowić uzupełnienie zwykłego podlewania. Jak ją przygotować? Wystarczy zachować wodę po ugotowaniu marchewki, pietruszki czy ziemniaków. Musi być jednak całkowicie niesolona, bez przypraw i dodatku tłuszczu. Po wystudzeniu najlepiej ją przecedzić i wykorzystać do podlewania w niewielkiej ilości. Warto pamiętać, że taka woda nie zastępuje pełnowartościowego nawozu do roślin doniczkowych. Nie należy też stosować jej zbyt często, ponieważ resztki substancji organicznych mogą sprzyjać rozwojowi pleśni i nieprzyjemnych zapachów w podłożu. Jesienią w pielęgnacji monstery jest odpowiednie stanowisko rozsądne podlewanie, a domowa odżywka z wody po gotowaniu warzyw może pomóc pobudzić ją do życia.

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