Kokaina w betonowych donicach. Akcja CBŚP pod Wrocławiem

Do policyjnej akcji doszło 11 marca 2026 roku na terenie jednej z posesji w powiecie wrocławskim. Funkcjonariusze z CBŚP, współpracując z lokalnymi policjantami z Wrocławia, weszli do pomieszczeń magazynowych, gdzie ich uwagę przykuły trzy masywne, betonowe donice. Jak się szybko okazało, nie służyły one do hodowli roślin, ponieważ w ich ściankach znajdowały się profesjonalnie przygotowane skrytki. Wewnątrz ukryto łącznie 33 szczelnie zapakowane paczki z białym proszkiem, z których każda ważyła ponad kilogram.

Przejęto ponad 42 kilogramy kokainy i prekursory narkotykowe

Przeprowadzone na miejscu wstępne testy narkotykowe jednoznacznie potwierdziły, że zabezpieczona substancja to kokaina. Łączna waga przejętego towaru przekroczyła 42 kilogramy, co stanowi jeden z największych tego typu przechwytów na Dolnym Śląsku w ostatnim czasie. To jednak nie wszystko, ponieważ w magazynie policjanci znaleźli również różnego rodzaju substancje chemiczne. Zdaniem śledczych są to prekursory, które mogły być wykorzystywane do produkcji lub dalszego przetwarzania narkotyków.

Podejrzany 42-letni Łukasz W. trafił do aresztu

W trakcie policyjnych działań na posesji zatrzymany został 42-letni mężczyzna, zidentyfikowany jako Łukasz W. Został on przewieziony do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie przedstawiono mu zarzuty dotyczące udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Za tego typu przestępstwo grozi kara wieloletniego pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w sprawie przemytu narkotyków jest rozwojowe

Aresztowanie 42-latka nie kończy sprawy, a śledczy podkreślają, że ma ona charakter rozwojowy. Głównym celem dalszych czynności prowadzonych przez policjantów z Wrocławia i funkcjonariuszy CBŚP jest ustalenie źródła pochodzenia tak dużej ilości kokainy. Intensywne działania operacyjne mają również na celu zidentyfikowanie i zatrzymanie pozostałych osób, które mogły być zaangażowane w ten przestępczy proceder. Niewykluczone są więc kolejne zatrzymania w tej głośnej sprawie.

Źródło: Policja.pl

