W poprzednim odcinku (310) Wielka Pani zataiła wypadek Aysen przed policją, by chronić Sunę przed zarzutami. Suna odwiozła ranną do szpitala i postanowiła wyjechać z Abidinem, by zacząć wszystko od nowa. Po odzyskaniu przytomności Aysen oskarżyła Sunę przed Abidinem o zepchnięcie ze schodów, lecz postanowiła milczeć przed resztą świata, by samodzielnie zaplanować okrutną zemstę na rywalce.
„Złoty chłopak” odc. 311: Halis postanawia stanąć oko w oko ze śmiercią
Złamany sercem Ferit przekazuje wszystkim zgromadzonym bliskim porażającą informację o tym, że ich schorowany dziadek całkowicie przerwał dotychczasową terapię medyczną i z pełną świadomością szykuje się do rychłego odejścia z tego świata. Zszokowana i pogrążona w rozpaczy rodzina Korhanów natychmiast postanawia odłożyć na bok dotychczasowe kłótnie i wspólnymi siłami spróbować wpłynąć na Halisa, by zmienił zdanie i podjął ponowną, desperacką walkę o swoje przetrwanie.
„Złoty chłopak” odc. 311:Abidin i Suna chcą uciekać z kraju!
Ostatnie odliczanie do ucieczki kochanków i potężne uderzenie ze strony wrogów. Suna oraz oddany Abidin dopracowują w najdrobniejszych szczegółach plan swojej potajemnej ucieczki z kraju, jednak ich zamiary stają pod ogromnym znakiem zapytania, gdy wściekła Wielka Pani oficjalnie zapowiada, że zrobi absolutnie wszystko, by zatrzymać ich w Stambule.
„Złoty chłopak” odc. 311: Aysen szykuje bezwzględną zemstę
Na dodatek leżąca w szpitalu Aysen bezwzględnie wykorzystuje swoją przewagę i zaczyna brutalnie szantażować Sunę ujawnieniem prawdy o wypadku, co stawia przyszłość ciężarnej dziewczyny w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 12 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 311 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet