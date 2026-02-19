Spis treści
"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 360 (16 lutego)
Gozde zmusza Songul do wyprowadzki z farmy. Halil z żoną planują wyjazd do Francji. Zeynep prosi matkę, by podczas jej nieobecności zajęła się babcią. Songul próbuje odzyskać skradziony naszyjnik. Gozde ma pomysł, jak przeszkodzić Halilowi w wyjeździe. Zeynep zgadza się na zmianę planów, nie wiedząc, że Gozde planuje odebrać jej Halila.
"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 361 (18 lutego)
Zeynep prosi Hakana, by potajemnie sprawdził szczerość Gozde. Halil szykuje się do wyjazdu do Stanów, do wuja Muzaffera. Zeynep przeszukuje telefon Gozde. Dochodzi do konfrontacji i szarpaniny. Gozde ucieka z farmy. Songul decyduje się jej pomóc tylko ze względu na naszyjnik.
"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 362 (19 lutego)
Songul i Gozde ukrywają się razem i planują zwabić Zeynep do lasu, żeby się jej wreszcie pozbyć. Selma i Eren wyjaśniają sobie powody ukrywania prawdy o zwolnieniu Erena i wspólnie decydują, że przyjmą ofertę pracy w Australii. Zeynep dostaje wiadomości od Gozde w sprawie naszyjnika. Tulay potwierdza, że to jej zaginiony naszyjnik i Zeynep idzie na spotkanie. Eren dowiaduje się od Halila, że wcale nie został zwolniony. Halil odrywa, że Zeynep wyszła sama z domu i że to pułapka Songul.
"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 363 (20 lutego)
Hakan odkrywa wspólnika Gozde i namierza go. Zeynep spotyka się z Gozde w lesie i traci przytomność. Halil znajduje żonę obok rannej Gozde, która umierając, wyznaje mu prawdę. Policja oskarża Zeynep o zabicie Gozde, bo na nożu są jej odciski palców. Halil robi wszystko, żeby ratować żonę. Eren odkrywa, że Okkes, mąż Kiymet, wcale nie wyjechał z Antep. Oskarża matkę o kamstwo.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. W dniach 16–20 lutego 2026 roku widzowie zobaczą odcinki 360–363. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.
UWAGA: 17 lutego nie będzie emitowany serial "Wichrowe wzgórze"
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.
W serialu występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)