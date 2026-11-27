Barwy szczęścia. Daniel Sokalski wymyśla rozrywki dla Emila

Przemiana zachowania Emila (Artem Malaszczuk) to bezpośredni skutek działań Daniela (Marcin Bikowski), który coraz mocniej angażuje się w codzienność chłopaka i podsuwa mu nowe wyzwania. Proponowane przez Sokalskiego zadania i rozrywki budzą sprzeciw Asi (Anna Gzyra), która już wcześniej nie zgadzała się między innymi na polowanie oraz szybką jazdę na gokartach. Matce trudno pogodzić się z tym, że syn chętnie realizuje kolejne pomysły ojca, zupełnie ignorując jej obawy.

Wspólna wyprawa Daniela i chłopca do lasu w 3462 odcinku „Barw szczęścia” skończy się groźnym wypadkiem. Choć przemiana syna pod wpływem Sokalskiego już wcześniej bardzo niepokoiła Asię, kobieta nie spodziewa się, że Emil zacznie podejmować jeszcze bardziej zaskakujące decyzje o własnej przyszłości.

Barwy szczęścia, odcinek 3463. Emil chce zamieszkać w bursie i iść do technikum

W 3463 odcinku „Barw szczęścia” chłopak po raz kolejny zmodyfikuje swoje plany dotyczące nauki i postanowi porzucić dotychczasową szkołę na rzecz technikum dla leśników. Sama zmiana placówki mocno zdziwi Asię, jednak największy szok wywoła zapowiedź syna, że zamierza on zamieszkać w bursie oddalonej o sto kilometrów od domu.

Asia obawia się utraty wpływu na życie Emila

Informacja o planach nastolatka sprawi, że matka z trudem opanuje emocje. Wyprowadzka syna tak daleko od domu wiązałaby się nie tylko z rozłąką, ale również z utratą codziennego wpływu na życie Emila. Asia stanie przed koniecznością zaakceptowania faktu, że chłopak dąży do coraz większej samodzielności w decydowaniu o własnym losie.

Barwy szczęścia, odcinek 3463. Kiedy emisja w TVP2?

Telewizyjną premierę 3463 odcinka serialu „Barwy szczęścia” zaplanowano na środę, 16 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie TVP2.

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