Pierwsza miłość w nowym sezonie: Morderstwo Elwiry i szokujące zeznania świadka w 4237. odcinku

Mroczna historia swój początek ma w 4223. odsłonie produkcji, kiedy Melka oraz Laura wpadły na bardzo zagadkowy ślad. Zauważyły wówczas, że zaginął ich znajomy bezdomny Marcinek, a jego zniknięcia nikt oficjalnie nie zgłosił odpowiednim służbom. Sytuacja stała się niezwykle niepokojąca, zważywszy na fakt, że z przestrzeni miejskiej nagle zaczęły wyparowywać osoby będące na marginesie społecznym. Piotrek zajął się tym problemem i szybko ustalił, że w policyjnych systemach nie ma absolutnie żadnych zawiadomień. Sprawę dodatkowo zagmatwała postawa Łucji Reterskiej, wykazującej ponadprzeciętne zainteresowanie losem zaginionego mężczyzny. Następnie w 4230. epizodzie, w trakcie wizyt w miejscach koczowania, bohaterki dowiedziały się o kolejnych zapadnięciach zaginięciach. Zbliżający się po wakacyjnej przerwie 4237. odcinek uświadomi funkcjonariuszom, że historia bezdomnego to zaledwie niewielki wycinek znacznie większej zbrodni.

Pierwsza miłość. Co kombinuje Paweł? Sprytna taktyka przeciwko Kacprowi!

"Pierwsza miłość" odc. 4237: Zabójstwo Elwiry i niespodziewany świadek na komendzie

Akcja w 4237. odcinku znacząco nabiera tempa, a policyjne działania wchodzą w decydującą fazę. Oficjalne śledztwo dotyczące śmierci Elwiry prowadzone jest przez Huberta i Piotrka, którzy weryfikują kolejne poszlaki. Zamordowana kobieta była jedną z osób żyjących na wrocławskich koczowiskach, o zniknięciu których wielokrotnie alarmowały Laura z Melką. Na komisariacie panuje niezwykle nerwowa atmosfera, a wcześniejsze podejrzenia o mrocznym tle tego zjawiska zaczynają się uwiarygadniać. Prawdziwy punkt zwrotny następuje w chwili zgłoszenia się na posterunek osoby posiadającej kluczowe dla organów ścigania informacje.

"Pierwsza miłość" odc. 4237: Tajemniczy mężczyzna we Wrocławiu. Czy to seryjny morderca?

Przedstawione przez świadka relacje diametralnie zmieniają obraz sytuacji i wywołują przerażenie wśród pracujących nad sprawą funkcjonariuszy. Informator bardzo dokładnie opisuje niezwykle eleganckiego, świetnie ubranego człowieka pojawiającego się systematycznie w rejonie obozowiska dla bezdomnych. Piotrek wespół z Hubertem wysnuwają wnioski, że na terenie Wrocławia może działać wyrachowany, nieuchwytny seryjny morderca. Śledczy będą musieli ustalić, czy perfekcyjnie ubrany nieznajomy jest faktycznym sprawcą brutalnych czynów oraz czy jego zachowanie ma jakikolwiek związek z nietypowym zachowaniem Łucji Reterskiej w wątku zaginionego Marcinka. Odpowiedzi na te istotne pytania przyniesie nadchodzący po wakacjach sezon produkcji stacji Polsat.

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