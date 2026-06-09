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Fani formatu z zapartym tchem śledzili rozwój wydarzeń wokół tajemniczego zniknięcia Karoliny Kazanowej. Kobieta zapadła się pod ziemię tuż po spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich. Napięcie sięgnęło zenitu w 4226. odsłonie serialu, gdy Miron, zmagający się z niepełnosprawnością syn Zenka, niespodziewanie wykonał telefon pod numer alarmowy. Jego gwałtowna reakcja na nazwisko zaginionej wywołała spore poruszenie. Funkcjonariusz Kargulewicz natychmiast nabrał podejrzeń i postanowił przesłuchać młodego mężczyznę, jednak Zenek zaciekle bronił syna, zrzucając wszystko na karb problemów natury psychicznej. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy chłopak uciekł i w akcie desperacji rzucił się na załamanego Seweryna na leśnej polanie. W odcinku 4233 przyparty do muru Zenek zdradził Róży sekret dotyczący pamiętnej nocy. Ta nie zostawiła mu wyboru i zażądała, by w ciągu dwudziestu czterech godzin zgłosił się na komisariat. Ciągła presja z jej strony w 4234. odcinku doprowadziła Zenka do trudnej decyzji o pożegnaniu z potomkiem. Równolegle Seweryn przeżywał własny dramat – otrzymał druzgocącą informację o znalezieniu w rzece ciała pasującego do rysopisu jego żony. Mężczyzna, w towarzystwie Śmiałka, musiał udać się do kostnicy, by zidentyfikować zwłoki. Obawiał się, że to koniec jego nadziei.
"Pierwsza miłość" odc. 4235: Zenek przyzna się do winy?
W najnowszym epizodzie Zenek osiąga granice swojej wytrzymałości. Poczucie winy i nieubłaganie upływający czas, wyznaczony przez Różę, zmuszają go do podjęcia ostatecznych kroków. Udaje się prosto do posiadłości Seweryna, zdeterminowany, by wreszcie wyjawić mu wszystko, co wydarzyło się owego tragicznego wieczoru w gęstwinie. Wypowiedzenie prawdy okazuje się jednak niezwykle trudnym zadaniem. Mężczyzna z trudem formułuje myśli, szukając odpowiednich słów, zanim ostatecznie zacznie odkrywać przed mężem zaginionej bolesne fakty.
"Pierwsza miłość" odc. 4235: Sierżant Kargulewicz ma dobre wieści
Nagle sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót. W kluczowym momencie rozmowę brutalnie przerywa interwencja funkcjonariuszy policji. Do domu Seweryna wpada sierżant Kargulewicz, który ma do przekazania niezwykle ważne i zaskakujące informacje.
"Pierwsza miłość" odc. 4235: Kazanowa przebywa w szpitalu
Okazuje się, że Karolina Kazanowa jednak żyje! Kobieta przebywa obecnie pod opieką lekarzy w szpitalu. Wyszło na jaw, że została uderzona przez pojazd i doznała poważnych obrażeń w obrębie płata czołowego. Czy to dramatyczne wydarzenie nieodwracalnie wpłynie na jej pamięć? Czy zaginiona będzie w stanie wyznać, co dokładnie spotkało ją w lesie i czy kiedykolwiek wróci do zdrowia? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już niedługo.
Kiedy oglądać 4235. odcinek „Pierwszej miłości”?
Fani mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Premiera odcinka 4235. zaplanowana jest na czwartek, 11 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed ekranem o wyznaczonej porze, mogą obejrzeć wszystkie dotychczasowe i premierowe odcinki za pośrednictwem platformy internetowej Polsat Box Go.
Kto występuje w „Pierwszej miłości”? Obsada serialu Polsatu
„Pierwsza miłość” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, której fabuła kręci się wokół mieszkańców Wrocławia. Główną osią opowieści są losy Marysi i Pawła, a także perypetie rodzinne takich postaci jak Alan czy Kinga. Scenarzyści nie szczędzą widzom emocji – pełno tu wzlotów, bolesnych upadków, wielkiej miłości, bolesnych zdrad i niespodziewanych obrotów spraw, w tym wątków kryminalnych. Format, zadebiutował w telewizji Polsat w 2004 roku i do dziś cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
W produkcji grają między innymi:
- Grażyna Wolszczak (Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (Karol Weksler)
- Michał Koterski (Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (Krystian Domański)
- Wojciech Błach (Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (Adam Biernacki)
- Alan Andersz (Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (Melisa)
- Julia Kamińska (Maja)