Sąsiedzka impreza w „Barwach szczęścia”. Tolek i Wanda zbliżą się do siebie

Początkiem bliższej relacji bohaterów będzie osiedlowa impreza, którą zorganizuje Wanda (Maja Barełkowska). Pełniąca funkcję przewodniczącej wspólnoty mieszkaniowej kobieta zaplanuje to wydarzenie, aby uczcić Europejski Dzień Sąsiadów oraz udaną rewitalizację. W 3461. odcinku „Barw szczęścia” na spotkaniu zjawi się Tolek (Marek Siudym), który wręczy gospodyni słodki upominek.

Atmosfera między sąsiadami szybko nabierze romantycznego charakteru, a Koszyk wyraźnie postara się wykorzystać sytuację do spędzenia czasu z kobietą. Choć ich sympatia zacznie przeradzać się w głębsze uczucie, wspólny wieczór nie ułoży się zgodnie z marzeniami Tolka. Zamiast cieszyć się chwilą, bohater będzie zmuszony poszukać pomocy.

Odcinek 3462 „Barw szczęścia”. Tolek zwierzy się Zdzisiowi ze swoich problemów

W 3462. odcinku „Barw szczęścia” Koszyk uda się do apteki, gdzie natknie się na Zdzisia (Zbigniew Buczkowski). Tolek otwarcie opowie koledze o swoich kłopotach i przyzna, że ostatnie spotkanie z Wandą nie poszło po jego myśli. Relacja z sąsiadką na tyle zaprzątnie mu głowę, że mężczyzna zacznie szukać u znajomego rady oraz wsparcia.

Początkowe niepowodzenie nie powstrzyma jednak bohatera przed dalszymi zabiegami o względy kobiety. Koszyk bardzo szybko postanowi podjąć kolejną próbę zbliżenia się do Wandy i tym razem osobiście dopilnuje, aby spędzili czas we dwoje.

Zniknięcie Tolka w 3463. odcinku „Barw szczęścia”. Basia i Józefina wpadną w niepokój

Okazja do następnego spotkania nadarzy się już w 3463. odcinku „Barw szczęścia”, kiedy Tolek znajdzie odpowiedni pretekst do odwiedzin u sąsiadki. Nowe plany pochłoną go do tego stopnia, że mężczyzna przepadnie na cały wieczór. Koszyk nie będzie miał świadomości, że jego przedłużająca się nieobecność wywoła duże zamieszanie.

Brak kontaktu z bohaterem mocno zaniepokoi Basię (Sławomira Łozińska) oraz Józefinę (Elżbieta Jarosik). Obie kobiety zaczną się poważnie martwić o Tolka, zupełnie nie podejrzewając, co w rzeczywistości zatrzymało go poza domem.

Kiedy oglądać 3463. odcinek „Barw szczęścia” w TVP2?

Telewizyjną premierę 3463. odcinka serialu „Barwy szczęścia” zaplanowano na środę, 16 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.

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