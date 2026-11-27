Andrzej z „1670” podbił serca widzów. Trudno wyobrazić sobie bez niego Adamczychę

Wśród bohaterów polskich seriali nie brakuje Andrzejów, jednak jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę. Mowa oczywiście o szlachcicu z Adamczychy, którego widzowie poznali w grudniu 2023 roku, kiedy na platformie Netflix zadebiutował serial „1670”. Produkcja błyskawicznie zdobyła popularność, a wypowiedzi jej bohaterów zaczęły żyć własnym życiem w mediach społecznościowych.

Choć głównym bohaterem serialu jest Jan Paweł Adamczewski, który marzy o tym by zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski, to właśnie jego sąsiad odpowiada za wiele komediowych sytuacji. Andrzej nie potrzebuje wielkich przemówień ani wyszukanych intryg, by wyprowadzić konkurenta z równowagi. Czasami wystarczy sama jego obecność.

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Jan Paweł i Andrzej, czyli sąsiedzka rywalizacja w najlepszym wydaniu

Obaj szlachcice są właścicielami części Adamczychy, jednak o zgodnych stosunkach sąsiedzkich nie ma mowy. Jan Paweł traktuje Andrzeja jak największego konkurenta, a niemal każda okazja jest dla niego dobra, by udowodnić swoją wyższość. Problem w tym, że jego sąsiad nie zamierza ułatwiać mu zadania.

Relacja Andrzeja i Jana Pawła jest jednym z najzabawniejszych wątków serialu „1670”. Ich wzajemne uszczypliwości, absurdalne konflikty i nieustanna potrzeba porównywania się sprawiają, że nawet zwyczajne spotkanie może przerodzić się w komediową scenę.

O skali tej sąsiedzkiej obsesji najlepiej świadczy początek drugiego sezonu produkcji. Jan Paweł postanowił bowiem wyrazić swoją radość z nieobecności Andrzeja za pomocą piosenki. Trudno o lepszy dowód na to, jak ważne miejsce w jego życiu zajmuje człowiek, którego tak bardzo nie lubi.

Serialowy Andrzej naprawdę ma na imię Andrzej. Kto wciela się w bohatera „1670”?

Co ciekawe, odtwórca roli szlachcica nosi dokładnie to samo imię co jego bohater. W Andrzeja wciela się Andrzej Kłak, aktor filmowy i teatralny, który stworzył w produkcji Netfliksa niezwykle charakterystyczną postać.

W jego kreacji ogromną rolę odgrywają mimika, gesty oraz sposób reagowania na kolejne pomysły Jana Pawła. Andrzej nie musi nawet nic mówić, by rozbawić widzów. Czasami wystarczy jedno spojrzenie skierowane w stronę granego przez Bartłomieja Topę sąsiada.

Kontrast pomiędzy bohaterami jest zresztą jednym z największych atutów ich wspólnych scen. Podczas gdy Jan Paweł z ogromnym zaangażowaniem próbuje udowodnić swoją wielkość, Andrzej potrafi jednym zdaniem zburzyć jego wyobrażenie o sobie.

Najzabawniejsze sceny z Andrzejem z „1670”. Pamiętacie je wszystkie?

Polowanie na dzika, sąsiedzkie sprzeczki, zaskakujące rozmowy z Zofią czy kolejne słowne potyczki z Janem Pawłem - Andrzej dostarczył widzom wielu powodów do śmiechu. Co więcej, potrafi bawić nawet wtedy, gdy nie pojawia się na ekranie, a pozostali mieszkańcy Adamczychy jedynie o nim wspominają.

Z okazji andrzejek postanowiliśmy przypomnieć najzabawniejsze sceny związane z tym bohaterem. W naszej galerii znajdziecie zarówno jego celne riposty, jak i niezapomniane dialogi oraz momenty, w których Jan Paweł po raz kolejny udowadnia, że nie potrafi przestać myśleć o swoim sąsiedzie.