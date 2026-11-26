„Na Wspólnej”, odcinek 4319. Judyta Bradecka wyzna prawdę o aferze ze Stefkiem

Skandal wokół Stefka wybuchł w 4303. odcinku, gdy na łamach prasy plotkarskiej pojawiły się artykuły o jego rzekomej znajomości z pedofilem. Od tamtej pory Marta bezskutecznie próbowała namierzyć informatora, który sprzedał mediom tajemnice jej syna. Już w 4304. odcinku w poszukiwania źródła przecieku włączyli się Sławek oraz Iga, a sama Leśniewska postanowiła opowiedzieć o wszystkim przed kamerami, aby przestrzec innych rodziców. Krąg podejrzanych był szeroki. W 4307. odcinku Gęba zasugerował nawet, że za wszystkim może stać Fabian. Choć dziennikarka od razu zażądała od kolegi wyjaśnień, tamta konfrontacja nie przyniosła rozwiązania zagadki. Teraz jednak prawda wreszcie wyjdzie na jaw.

Rozwiązanie tej sprawy nastąpi w 4319. odcinku „Na Wspólnej”, kiedy Judyta Bradecka osobiście przyzna się Marcie do poinformowania prasy o relacji Stefka z pedofilem. Taka deklaracja wywoła u Leśniewskiej ogromny szok. Wyjdzie wówczas na jaw, że medialną nagonkę na chłopca zorganizowała jej wieloletnia rywalka ze stacji telewizyjnej. Dla Marty będzie to wyjątkowo mocny cios, gdyż działania Bradeckiej zaszkodziły nie tylko jej pozycji zawodowej, ale przede wszystkim uderzyły w bezpieczeństwo jej rodziny.

„Na Wspólnej”, odcinek 4319. Konflikt w pracy i szantaż Judyty wobec Fabiana

Nienawiść Judyty wynika z faktu, że od dłuższego czasu nie umie ona zaakceptować kolejnych sukcesów zawodowych Leśniewskiej. Konflikt zaostrzył się w 4303. odcinku, gdy Baliszewski powierzył Marcie rolę gospodyni nowego formatu. Bradecka przypadkiem podsłuchała tę rozmowę i doszła do wniosku, że koleżanka kradnie projekt, który ona wcześniej przygotowywała. Później sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta. W 4309. odcinku Judyta zaczęła szantażować Fabiana sekstaśmą i zażądała zwolnienia Marty ze stacji. Z kolei w 4318. odcinku ponowiła swoje groźby, dając mężczyźnie dokładnie tydzień na usunięcie Leśniewskiej z pracy pod rygorem publikacji kompromitującego wideo z Krawcem.

W tym samym czasie kariera Marty nabrała jednak rozpędu. W 4318. odcinku dziennikarka w duecie z Fabianem oraz Darią zadebiutowała w nowym programie „Godzina szczerości”, w którym pierwszy temat dotyczył przeżywania żałoby. To właśnie na tym etapie Judyta zdecyduje się ujawnić swoją rolę w aferze wokół Stefka. Zwykły wyścig o wpływy w telewizji ostatecznie zamienił się w bezwzględną walkę, której ofiarą padli najbliżsi Leśniewskiej.

„Na Wspólnej”, odcinek 4319. Kiedy i gdzie oglądać serial w TVN oraz Playerze?

Produkcja „Na Wspólnej” należy do najdłużej obecnych na ekranie polskich seriali i jest pokazywana przez stację TVN od poniedziałku do czwartku. Premierowa emisja 4319. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowana została na czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Widzowie będą mogli śledzić ten epizod także w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Player.

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