W poprzednim odcinku (333) powrót Marii przyniósł mieszkańcom wiele radości, jednak kobieta miała trudności z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości i nie potrafiła pogodzić się z obecnością nowej pokojówki w pałacu. Leonor poczuła głębokie rozczarowanie, gdy odkryła, że Martina ukrywała przed nią związek z Curro oraz zaręczyny z don Antoniem. Catalina, dręczona wyrzutami sumienia po degustacji sosów, przeprosiła ojca, lecz usłyszała stanowczy warunek: interesy z Cavendishem miały być prowadzone z dala od La Promesy. Tymczasem Manuel ponownie próbował zbliżyć się do Jany, ale spotkał się z jej chłodnym dystansem.

MARCIN MACIEJCZAK PRZEJMUJE ESKE

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 334

Petra wypytuje Verę o jej poprzednią pracę. Podejrzewa, że nowa pokojówka nie mówi prawdy. Cruz i Lorenzo naradzają się, jak nie dopuścić do przejęcia przez Curro tytułu barona. Markiza proponuje drastyczne rozwiązanie. Jana ma wielki żal do Manuela, że wyjechał bez słowa. Oznajmia mu, że nie chce go więcej widzieć. Pelayo umawia się z Cavendishem na odbiór kolejnego transportu przemycanej broni. María Fernández nie szczędzi złośliwości nowej służącej. Jana staje w obronie Very. Teresa i Lope wtajemniczają ją w sprawy La Promesy. Leonor deklaruje, że wyjedzie do Ameryki, nawet bez zgody rodziców.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 334. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)