Droga do tego wyznania była niezwykle bolesna i naznaczona cierpieniem. W odcinku 943 doszło do katastrofy, kiedy to odnaleziona przez Truciznę Nana została przez niego brutalnie zaatakowana. Przestępca wstrzyknął jej śmiertelną substancję tuż przed przybyciem Poyraza. Mimo że Poyraz natychmiast wymierzył sprawiedliwość i zabił oprawcę, życie Nany zawisło na włosku. Kobieta trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie lekarze rozpoczęli dramatyczną batalię z czasem, a przerażony Poyraz musiał zmierzyć się z potworną myślą, że może stracić bliską swojemu sercu osobę na zawsze, zanim zdąży wyjawić jej swoje prawdziwe uczucia.

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„Dziedzictwo” odc. 944: Poyraz wyznaje Nanie najgłębsze uczucia

W 944. odcinku, po udanej i pełnej brawury akcji zdobycia antidotum, Poyraz nie odstępuje poszkodowanej na krok. Mężczyzna wiernie czuwa przy szpitalnym łóżku nieprzytomnej wciąż Nany, która mimo podania odtrutki nadal znajduje się w poważnym stanie. Patrząc na bliską osobę, Poyraz zaczyna głęboko wspominać wszystkie ich wspólne, piękne chwile, trudne momenty i dzielące ich dotąd bariery. Przepełniony ogromnymi emocjami i wzruszeniem, nie potrafi już dłużej tłumić tego, co czuje – wylewa swoje serce i wreszcie wyznaje jej prawdziwą, głęboką miłość.

- Bardzo cię kocham – mówi Poyraz do Nany

Czy nieprzytomna Nana zdołała usłyszeć te poruszające słowa, które wypowiedział przy jej łóżku załamany Poyraz? Jak zareaguje kobieta, kiedy wreszcie odzyska przytomność i dowie się, jak wielkim uczuciem darzy ją mężczyzna? To już w kolejnych odcinkach serialu.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 944. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: