Sytuacja bohaterów stała się tragiczna po porwaniu przez ludzi bezwzględnego Trucizny. Choć Nana i Yusuf zdołali uciec, przestępca i największy wróg Yamana odnalazł kobietę i wstrzyknął jej do organizmu śmiertelną, toksyczną substancję. Poyraz zjawiając się na miejscu zabił Truciznę, ale na ratunek ukochanej przed atakiem mafioza było już za późno. W szpitalu natychmiast rozpoczęła się dramatyczna walka o życie Nany, której organizm zaczął błyskawicznie siać spustoszenie pod wpływem podanej trucizny.

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„Dziedzictwo” odc. 944: Poyraz walczy o antidotum

W 944. odcinku Nana wciąż znajduje się na granicy życia i śmierci, a każda sekunda ma znaczenie. Poyraz doskonale wie, że medycyna jest w tym przypadku bezsilna, dlatego bierze sprawy w swoje ręce i robi absolutnie wszystko, by zdobyć ratującą życie odtrutkę. Niebezpieczny trop prowadzi go prosto do kryjówki lojalnych ludzi zmarłego Trucizny. Zdeterminowany bohater decyduje się na brutalne starcie, rzucając wyzwanie przestępcom. Dzięki bezwzględnej walce, w ostatniej chwili udaje mu się odnaleźć i antidotum.

„Dziedzictwo” odc. 944: Nana uratowana przed śmiercią!

Preparat zostaje podany kobiecie, co ostatecznie pozwala lekarzom uratować Nanę przed śmiercią. Czy osłabiony organizm Nany zdoła w pełni zregenerować się po tak silnej dawce toksyn? Czy ludzie Trucizny będą chcieli zemścić się na Poyrazie za atak na ich terytorium i śmierć swojego szefa? Czy ta dramatyczna walka o przetrwanie zbliży do siebie bohaterów, gdy najgorsze niebezpieczeństwo zostanie na chwilę zażegnane?

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 944. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: