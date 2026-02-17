Barwy szczęścia, odcinek 3319: Hubert zaskoczył Asię tuż przed ślubem. Tego się nie spodziewała!

Joanna Dembek
2026-02-17 11:19

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Kolejny odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3319, którego emisja zaplanowana jest na 18 lutego w TVP2.

W poprzednim odcinku (3318) Łukasz złożył oficjalne zeznania, dokładnie opisując policji, jak został odurzony i uprowadzony przez Agnieszkę. Powrót Mirka na treningi okazał się bolesny – odkrył, że koledzy z drużyny otwarcie kpią z jego feralnego romansu. Dorota podczas ćwiczeń w klubie natknęła się na Justynę, a rozmowa o Wójciku szybko przerodziła się w ostrą sprzeczkę. Madzia podjęła radykalną decyzję i spakowała rzeczy, informując Sebastiana, że zamieszka w showroomie.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3319

Traumatyczne wspomnienia po porwaniu wciąż nie dają Łukaszowi spokoju, co skutkuje uporczywą bezsennością. Mężczyzna postanawia w końcu otworzyć się przed Stańskim i opowiedzieć mu o swoich problemach. Przyjaciel, zaniepokojony stanem Sadowskiego, usilnie namawia go na skorzystanie z profesjonalnej pomocy i rozpoczęcie terapii. Tymczasem Łukasz decyduje się na odważny krok w życiu uczuciowym i podczas spotkania z Celiną zaskakuje ją niespodziewanym wyznaniem, że pragnie do niej wrócić. Z kolei przy ulicy Zacisznej panuje radosna atmosfera, gdyż trwają ostatnie przygotowania do ślubu Asi i Huberta. Przyszły pan młody wręcza ukochanej wzruszający prezent – pamiątkowy łańcuszek po swojej matce, a niedługo później w domu pojawiają się pierwsi weselni goście.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3319. odcinek zostanie wyemitowany w środę 18 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
