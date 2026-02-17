W poprzednim odcinku (3318) Łukasz złożył oficjalne zeznania, dokładnie opisując policji, jak został odurzony i uprowadzony przez Agnieszkę. Powrót Mirka na treningi okazał się bolesny – odkrył, że koledzy z drużyny otwarcie kpią z jego feralnego romansu. Dorota podczas ćwiczeń w klubie natknęła się na Justynę, a rozmowa o Wójciku szybko przerodziła się w ostrą sprzeczkę. Madzia podjęła radykalną decyzję i spakowała rzeczy, informując Sebastiana, że zamieszka w showroomie.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3319

Traumatyczne wspomnienia po porwaniu wciąż nie dają Łukaszowi spokoju, co skutkuje uporczywą bezsennością. Mężczyzna postanawia w końcu otworzyć się przed Stańskim i opowiedzieć mu o swoich problemach. Przyjaciel, zaniepokojony stanem Sadowskiego, usilnie namawia go na skorzystanie z profesjonalnej pomocy i rozpoczęcie terapii. Tymczasem Łukasz decyduje się na odważny krok w życiu uczuciowym i podczas spotkania z Celiną zaskakuje ją niespodziewanym wyznaniem, że pragnie do niej wrócić. Z kolei przy ulicy Zacisznej panuje radosna atmosfera, gdyż trwają ostatnie przygotowania do ślubu Asi i Huberta. Przyszły pan młody wręcza ukochanej wzruszający prezent – pamiątkowy łańcuszek po swojej matce, a niedługo później w domu pojawiają się pierwsi weselni goście.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3319. odcinek zostanie wyemitowany w środę 18 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)

